El Centro de Tepic será peatonal, ¿cuántos días durará la medida?

En estas fechas la afluencia de personas en el centro de la capital nayarita incrementa, por lo que pensando en la seguridad de peatones sin afectar en la medida de lo menos posible el tráfico vehicular, el departamento de Seguridad Pública y Vialidad considera cerrar la vialidad de algunas calles que son especialmente transitada por la ciudadanía que acude al centro realizar sus compras navideñas.

“Estamos ponderando la seguridad tanto de la vialidad como del peatón, hemos tenido en años anteriores registro de un centro muy lleno de peatones y hay que ponderar obviamente la seguridad de ellos", informó José de Jesús Ibarra García, director de Seguridad Pública y Vialidad de Tepic.

Las calles que podrían ser cerradas, dependiendo de la cantidad de personas que transiten por ellas durante los próximos días serán las siguientes:

Calle Hidalgo hasta Zaragoza y Puebla.

Calle Veracruz hasta calle Durango.

El funcionario explicó en qué consistirá el operativo que se realizará este fin de año en la entidad. FOTO: Chary Cambero.

El tráfico en Tepic ha aumentado por los turistas

En cuanto a las recomendaciones por el exceso de tráfico que se ha estado registrando ya en la ciudad, el encargado de la vialidad de Tepic, dijo que en este mes hay un incremento del 30 por ciento en la afluencia vehicular por los visitantes de las familias tepicenses que vienen de otros estados o incluso de Estados Unidos a ver a sus seres queridos.

Esto obliga al departamento de Vialidad a hacer ajustes para desahogar el tráfico y además establecer estrategias para mantenerse seguras a las personas, al respecto realizó una invitación a la ciudadanía:

“Hacemos la invitación a que si no tienen la urgente necesidad de ir al centro, no lo hagan, hay familias que van al centro en dos o tres vehículos al mismo asunto, los invitamos a usar un solo vehículo o bien que se trasladen en transporte público, la ciudad es pequeña y de repente en el centro no hay capacidad para tantos carros”, apuntó Ibarra García.

Hay operativos en diversos puntos de la entidad. FOTO: Adonaí Durán.

Tepic inicia su operativo contra el robo a casa habitación

En cuanto al tema de robo a casas habitación José De Jesús Ibarra reconoció que en esta temporada sí se registran algunos robos, al igual que en semana Santa y Pascua.

“Hemos tenido un incremento en los robos en residencias y en centros comerciales, las personas aprovechan para llevarse prendas puestas, sin pagarlas, o algún otro artículo de fácil acceso, por tal motivo montamos un operativo conjunto con la Policía Estatal, a través de los binomios con el Ejército Mexicano, a través de la base de operaciones mixtas, estaremos reforzando la vigilancia conforme la incidencia nos la vaya indicando, esta semana nos cargamos a la zona de la Indeco, La Cantera y Los Sauces que son las zonas que nos salieron más altas en la incidencia delictiva, esto nos alerta, y sin duda estaremos teniendo más presencia”, señaló.

