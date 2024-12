La sombra de AMLO, un país sin contrapesos y la amenaza de Trump: los desafíos de México para 2025 en “A Fuego Lento”

Las diferencias notables entre una maquinaria dominante y la aplanadora morenista son suficientes como para separar a Morena de lo que se llegó a considerar una "dictadura perfecta", afirma Fernando Dworak.

"¿Los atributos de AMLO son hederables? me parece que no, el carisma de López Obrador no es transmitible. Lo que vamos a ver es que grupo de Morena se va a quedar con el poder"