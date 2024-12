Demanda por pensión alimenticia en Nayarit: todo lo que debes saber para demandar al papá de tus hijos

Actualmente hay dos tipos de mujeres que no ejercen el derecho de sus hijos a una pensión alimentaria en Nayarit, una es cuestión de formación. Hay mujeres que hablan de dignidad, y se llaman así mismas “dignas”, no piden alimentos para sus hijos porque no lo necesitan “pueden solas”, es muy respetable su opinión; sin embargo, en nuestro país los menores tienen derecho a estos recursos por parte de sus padres.

Con tanta información, cada día son menos las dignas que no ejercen su derecho. En contraparte están las mujeres que por ignorancia o desconocimiento no ejercen el derecho que tienen sus hijos de recibir pensión.

En entrevista para Heraldo Radio Tepic, el licenciado Noel Adolfo Corona Sandoval, especialista en trámites de pensión alimentaria explicó que el tema de los alimentos en Tepic ya está muy socializado y que cada vez hay menos mujeres que no demandan pensión alimentaria.

El licenciado Noel Adolfo Corona Sandoval explicó cómo se puede llevar a cabo este proceso. FOTO: Chary Cambero.

El 90% de los casos en los juzgados de lo familiar de Tepic son por pensión alimentaria

“Existen en la ciudad de Tepic cuatro juzgados de lo familiar en los que el 90 por ciento de los asuntos que se ventilan son precisamente de pensiones alimentarias, nos habla que hay un alto índice de papás morosos, los alimentos son un derecho humano que está garantizado por la Constitución Federal en la República y los tratados internacionales, y por supuesto por nuestra legislación” señaló el licenciado Corona.

Si se pasa el tiempo y ese menor llega a la mayoría de edad, siendo adulto puede demandar pensión a su progenitor siempre y cuando se encuentre estudiando una carrera y aún viva en el domicilio de la madre.

Algunos casos pueden terminar con la prisión para el deudor alimentario. FOTO: Archivo.

¿Cuáles son los requisitos para una demanda por pensión alimentaria en Nayarit?

El abogado explicó que con tan solo acreditar la paternidad o el reconocimiento familiar con el acta de nacimiento del menor, que coincidan los apellidos del progenitor con los del menor es más que suficiente, si no se cuenta con esto, se puede solicitar una prueba de paternidad.

Dijo que en ocasiones ya no se utiliza un abogado para que la madre pueda solicitar la pensión para sus hijos, en el mismo juzgado de lo familiar se puede realizar el trámite.

Noel Sandoval describió dos tipos de consecuencias para los deudores alimentarios, una es la vía civil, puesto que los alimentos son imprescriptibles, es decir se puede demandar hasta un día antes de qué cumpla los 18 años y se puede demandar alimentos de forma retroactiva, prácticamente desde que el niño fue gestado.

En la vía penal hay consecuencias más graves para el señalado, debido a que implica en sus casos más graves la cárcel para quien adeuda alimentos, el 50 por ciento de las órdenes de aprehensión que se ejecutan en el estado son precisamente a padres irresponsables que no cumplieron con el otorgamiento de una pensión alimentaria, ese delito en particular, se llama abandono de familiares.

