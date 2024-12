Conflicto entre Adán Augusto y Monreal: “Se debe investigar y determinar que no hay complicidad en algún delito”, dice Alcalde

Luego de que el Senador Adán Augusto López señalará por corrupción al coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la dirigente nacional del partido Luisa María Alcalde Luján dijo que en caso de haber irregularidades estás deben ser denunciadas y no hacerlo sería incurrir en algún delito.

Ello ocurre luego de que Adán Augusto López señaló que hubo un recorte, orquestado desde la Cámara de Diputados, al presupuesto de la Cámara Alta por haber acabado con una serie de negocios. Ante ello, el líder Ricardo Monreal afirmó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, recientemente aprobado, no hubo recorte presupuestal alguno al Senado de la República; por el contrario, se incrementó 3 por ciento.

Alcalde dijo que luego de la reunión en Palacio Nacional, en la que estuvieron tanto Monreal como Adán Augusto, en mediación con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no se convenció a nadie de desistir a no denunciar irregularidades, pero sí al llamado a la unidad dentro del partido.

“No convencimos a nadie de desistir, si hay irregularidades, tiene que presentarse las denuncias, no hacerlas es un delito, se volverían cómplices, de ese posible desvió de recursos y no actuaremos de esa manera. No puede haber impunidad en ningún caso. Si hay una irregularidad, se tiene que proceder a una investigación y a que sean las autoridades competentes las que determinen ante las irregularidades, sin ninguna impunidad se trate de quien se trate”, dijo.