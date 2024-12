Socavones en Tampico: acusan a Comapa Sur de no invertir para controlar las fugas de agua y drenaje

Como consecuencia de la nula inversión en el mantenimiento de la red de abasto de agua en la zona por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur), es que se están generando múltiples hundimientos en diversas vías, situaciones en las que los trabajadores son totalmente ajenos.

Pese a que los usuarios normalmente piensan que este tipo de situación es responsabilidad de los trabajadores, no hay ningún tipo de acto que los relacione con esta situación, así lo declaró la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Comapa Cristina Esqueda Sánchez.

Agregó que esta falta de inversión de parte del organismo operador del agua y el drenaje del estado en este sector, pero también se ve reflejado en la carencia de insumos básicos para la protección de los obreros, que los tienen hasta ahora sin cascos de seguridad.

Piden a la autoridad municipal que actúe ante la problemática. FOTO: Baldemar Mijangos

Los socavones continuarán si no hay inversión, asegura el sindicato

Como se advierte, el nuevo hundimiento se registró en el bordo de protección de la colonia Cascajal, donde el socavón prácticamente acabó con la calle, poniéndose en peligro a peatones u autos que circulen por el sector, trascendiendo que el socavón se formó por la falta de atención de parte de la Comapa Sur a una fuga de agua que ya había sido reportada por los vecinos.

"Tenemos muchos problemas en donde se necesita mucho mantenimiento, lo que nos dicen (en Comapa Sur) es que se está haciendo un programa para poder solucionar todos estos problemas, esperemos que sea a la mayor brevedad posible porque sí es una preocupación para nosotros, verdad, porque también a mí los usuarios me están hablando y me están pidiendo apoyo para que solucione las reparaciones de las fugas y los hundimientos", puntualizó.

Este problema ha afectado varias calles. FOTO: Baldemar Mijangos

No atender las fugas puede ocasionar daños más severos en Tampico

Sobre esto, Cristina Esqueda Sánchez, dirigente de los trabajadores sindicalizados, reconoció que existe un marcado rezago, que no está atendiendo la empresa, lo que en ese mismo contexto provoca más pérdidas pues por no remediar una fuga de agua ahora se deberán corregir hasta pavimentos.

"Fíjate que también es algo que estamos pidiendo y ahorita con lo que nada más no está cumpliendo la empresa es con los ademes, pero estamos exigiendo que tengan (equipo de) seguridad los compañeros, mira ahorita nos acaban de entregar los zapatos de seguridad, estamos (en espera) con que los cascos y las fajas se seguridad se nos hagan llegar; sí estamos batallando, el año pasado sí se les surtió, en este año estamos batallando un poquito también estamos con la espera de uniformes que esperemos que la dotación se dé lo más pronto posible", precisó.

"Mira, sí tenemos carencias, a veces no es la responsabilidad del trabajador si no que no tiene lo necesario para poder trabajar, es algo que también estamos pidiendo (las herramientas)", completó. Apuntan a una falla en el manejo del drenaje. FOTO: Baldemar Mijangos



