El alcalde de Bahía de Banderas lanza una promesa que beneficiará a tu cartera

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Santana, acudió esta mañana al congreso del Estado a presentar su Ley de Ingresos 2025.

Al ser abordado por los medios de comunicación a la entrada del recinto manifestó que no habrá aumento en ningún impuesto, ni en ningún concepto nuevo en su administración, dijo que el objetivo es no lastimar la economía de los habitantes de este municipio.

“Es un pueblo que no trabaja todos los días para mantener al gobierno, trabajan para darle bienestar a sus familias, así que considerando la situación económica, aun cuando Bahía de Banderas es un municipio con mucha oportunidad de trabajo, también es cierto que las rentas, por ejemplo, son muy caras, no estamos en condiciones para subir los impuestos”.

El alcalde prometió que no habría más incrementos en el gravamen. FOTO: Chary Cambero

¿Cómo afrontará Bahía de Banderas el no incrementar los impuestos?

Hay ajustes en la economía del ayuntamiento de Bahía de Banderas, el alcalde y sus funcionarios se manejan con austeridad

Santana comentó que tendrá otras estrategias durante su gobierno, como por ejemplo, buscar que la cartera vencida sea cada vez menor y sobre todo que las condiciones de su gestión son de un gobierno austero en gastos que no sea necesarios, puntualizó que no hay ni habrá ningún privilegio y que su presupuesto se aplicará en obras y servicios principalmente.

“Hay ajustes en la economía del ayuntamiento, pero que estos ajustes no son para el pueblo, sino para los funcionarios de gobierno y sobre todo para el presidente municipal de Bahía de Banderas, no meto facturas de comida, ni viáticos, ni ningún tipo de gasto, porque antes de ser presidente municipal también comía, por lo que no necesito que el gobierno me tenga que estar pagando mis comidas o sus casetas, antes estaban acostumbrados a darles teléfonos a los directores, hoy no hay ningún beneficio, reciben su sueldo como trabajadores y nada más”, aseguró el alcalde.

Se han realizado 30 obras en calles de concreto hidráulico, el acueducto para Bucerías y la entrega de 20 cuatrimotos para reforzar los rondines de seguridad.

Las únicas modificaciones que habrá son las relacionadas con la UMA. FOTO: Archivo.

Hay una deuda histórica en Bahía de Banderas, pero puede afrontarse, asegura el alcalde

Héctor Santana comentó a la prensa local, que después de haberse cumplido la entrega recepción, ha descubierto que hay muchas áreas de oportunidad en el ayuntamiento, habló de la deuda histórica y mencionó que encontró inconsistencias normales como en toda administración, pero reconoció que él ya sabía lo que se iba a encontrar en cuanto a las cuentas públicas y que lejos se dedicarse a quejarse, se está dedicando desde el primer momento a trabajar y dar resultados.

Informó que hasta el momento llevan iniciadas 30 obras en calles de concreto hidráulico y un acueducto que llevará el agua de Alta Vela a Bucerías, se pretende que esta obra se termine a finales de este mes.

En materia de turismo, informó que para reforzar la seguridad se van entregar 10 cuatrimotos para Seguridad Pública que van a estar rondando y haciendo su guardia en los pueblos costeros y 10 cuatrimotos más para Protección Civil, reforzando la seguridad dentro de las playas de Bahía de Banderas.

