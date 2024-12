Mata al hombre que la secuestró y violó; la sentencian a más de 15 años de cárcel en Topo Chico

Alrededor del 6 por ciento de las personas que se encuentran en reclusión en el país son mujeres y algunas de ellas están ahí pagando penas de más de 15 años por haber cometido un crimen en defensa propia, tras meses o años de haber sido víctimas de violencia física, sexual y psicológica, tal es el caso de Ana Rojo Escobar, una mujer que asesinó a Arsenio Hernández Morales, el hombre de 34 años que la mantuvo secuestrada durante ocho meses en un domicilio en el municipio de Juárez, prometiéndole que tendría un trabajo temporal bien remunerado, pero después la golpeó y violó en múltiples ocasiones.

"Me arrastro y me siento en el sillón, me veo toda llena de sangre, toda, toda, toda, la cara, toda y como que me pasó una nube, un humo en la cabeza, y dije 'ya no quiero que me golpeé, la próxima golpiza va a ser la muerte', dije 'lo voy a golpear, lo voy golpear para que sienta lo que yo siento', me levanté, agarré unas cizallas, una pinzas para cortar candados, con estas golpeo la chapa de la puerta y si se me viene encima, pues con esta misma le pegué", describió la mujer en una entrevista para Gusgri Podcast.

Acto seguido Ana decidió entrar al cuarto donde se encontraba dormido y borracho el hombre que minutos antes la había golpeado brutalmente hasta sangrarla. Con "mucho coraje" se acercó al sujeto y comenzó a pegarle con la cizalla en la cabeza durante varias veces.

"Le pegué muchas, muchas, muchas veces, no sé cuántas veces, pero yo veía que el cuerpo se movía, se levantaba y dije 'si se levanta, se va a levantar, y si se levanta, me va a matar', entonces corrí a la cocina, agarré un cuchillo, corté un pedazo de cable de luz, y me llevé el cable, pero también me llevé el cuchillo... corro otra vez al cuarto, cuando llego al cuarto él ya tenía los pies hacia abajo, o sea en forma de que ya se iba a parar... entonces corro a la cama y me le subo encima y con mis piernas le agarro las manos y le amarro con el cable las manos para que no se parara y levantara... entonces agarro el cuchillo y se lo paso en el cuello y brota la sangre y se empieza a ahogar", añadió.

Violaciones, golpes y engaños recibió durante 8 meses.

Esta trágica experiencia, que pareciera de película, fue completamente real y ocurrió el 21 de abril de 2007, antes de que se descubriera el asesinato que había cometido Ana en su intento por salvar su vida y la de su bebé, ya que se encontraba embarazada producto de una violación cometida por su secuestrador.

Así se descubrió el asesinato

Luego de que Ana golpeara hasta matar al hombre que la tenía privada de su libertad, fue tal el shock que le causó un desmayo, por lo que despertó casi dos días después del hecho, es decir, el 23 de abril. Al abrir los ojos, lo primero que percibió fue el olor "horrible" que desprendía el cuerpo sin vida del hombre a quien apodaban "el licenciado".

Ana decidió que sería buena idea cavar un hueco en la parte trasera de la casa donde se encontraba secuestrada, enterrarlo, y después vender las cosas que había en el inmueble, para regresarse a su casa; sin embargo, debido a sus cinco meses de embarazo no podía hacerlo, así que le pidió a uno de los hombres que "el licenciado" había invitado antes a tomar a la casa, que le ayudara.

Pero fue este mismo joven quien decidió denunciarla ante las autoridades al descubrir el asesinato que llevaría a Ana Rojo a pagar una pena de 15 años y ocho meses por su buena conducta y el pago de fianza que realizaron algunas asociaciones civiles, aunque originalmente la habían sentenciado a 25 años de cárcel en el penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, en el cual ingresó el 30 de abril de 2007 y fue liberada el 3 de noviembre de 2022.

"Salí porque hubo mucha gente que me ayudó", expresó.

