Hombre pide donaciones para su cirugía y en 2 días reúne 200 mil pesos

Arturo Daniel Mitchell recurrió a la plataforma de crowdfunding, Go Fund Me, para atender sus facturas hospitalarias y para su cirugía. La operación es una verdadera proeza médica, pues los especialistas necesitarán reconectar su intestino, luego de que una grave infección lo dejara hospitalizado durante cuatro meses.

La recuperación de Arturo no ha sido nada fácil y el costo de sus cuidados ha complicado aún más la situación, puesto que su fuente de ingresos se detuvo desde que tuvo que dejar su trabajo para concentrarse de lleno en su recuperación. Todo empezó con una diverticulitis en la que se inflamaron los tejidos de sus intestinos. mientras se encontraba en la Ciudad de México.

“Hoy estoy sano y listo para entrar de nuevo al quirófano. Ya tengo estudios y todo, sólo que me gasté todos mis ahorros en la primera etapa (por no estar asegurado) y hoy me veo en la necesidad de pedirles su apoyo”, explica Arturo.

Tan solo dos días después de haber publicado la solicitud de donaciones, más de 60 amigos y familiares visitaron Go Fund Me y arrebasaron los 200 mil pesos, cuando el objetivo inicial fue de 100 mil pesos mexicanos. Incluso, hubo un altruista que no limitó su cartera y donó 20 mil pesos, la cual aún continúa como la donación más elevada de la causa.

Arturo obtuvo gran apoyo por parte de familiares, amigos y redes sociales

FOTO: Go Fund Me

Arturo lucha por volver a su vida normal

Arturo reconoció que tenía dinero ahorrado para enfrentar los gastos médicos, sin embargo, por el prolongado periodo de recuperación, ha tenido que solicitar apoyo a sus familiares, amigos y cualquier otro altruista que decida apoyarlo.

Las familias mexicanas pueden llegar a destinar una gran cantidad de recursos en sus procedimientos médicos. Según datos de la Comisión Nacional de seguros y Fianzas (CNSF), el 50 por ciento de los gastos son asumidos por las propias familia, mientras que el costro promedio de una emergencia médica puede superar los 50 mil pesos.

¿Qué es la diverticulitis? enfermedad que pone en riesgo la vida de Arturo

La Secretaría de Salud explica que la diverticulitis ocurre cuando el intestino cuando pequeñas bolsas de se forman en el colon y comienzan a inflamarse. Esta enfermedad comúnmente la padecen adultos mayores. Algunos factores de riesgo son la obesidad y la dieta baja en fibra.

Los síntomas principales de la diverticulosis son la constipación, inflamación, calambres, abdominales, hinchazón, sangrado y dolor frecuente en la parte inferior del abdomen.

