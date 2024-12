Bebé sin estómago lucha por su vida tras negligencia médica; padres piden apoyo para los gastos

Los padres de Matteo se encuentran en busca de urgente apoyo para su hijo, quien debido a un "hermoso milagro" continúa en vida, a pesar de haber sufrido una negligencia médica y haber perdido su estómago. El momento de su nacimiento fue un verdadero martirio para toda la familia, puesto que requirió de una gastrectomia total, que terminó por romperle dos costillas y cortarle 15 centímetros de su intestino.

Debido al sufrimiento que ha atravesado Matteo, sus padres Irving y Karla, quienes viven en el Estado de México, recurrieron a Go Fund Me para recaudar fondos y poder solventar los gastos médicos, que se elevan hasta a 250 mil pesos mexicanos. Hasta el día de hoy, la familia ha reunido poco menos de 10 mil pesos.

"Matteo luchó contra todo pronóstico, desde no pasar esa noche, posibles daños cerebrales y un sin fin de diagnósticos que se podían presentar porque no tenían algún registro de un caso similar al de Matteo", relata la publicación de Go Fund Me.

Matteo necesitará medicamentos y vitaminas de por vida

Matteo se mantuvo hospitalizado durante 75 días, cuando finalmente pudo ser dado de alta y pudo regresar a casa con su familia, no sin antes recibir una serie de exigentes cuidados y larga lista de medicamentos que deberá tomar por el resto de su vida.

Matteo necesita ayuda de la comunidad

FOTO: Go Fund Me

La familia de Matteo asegura que ha hecho todo lo posible para cubrir los gastos médicos, sin embargo, debido a que su cuerpo ya no es capaz de absorber nutrientes de manera normal, la lista de medicamentos, suplementos y vitaminas que necesita es sumamente larga. Además, requiere de terapias de lenguaje y rehabilitaciones, debido a que debe ganar mas peso lo más pronto posible.

Con sus 3 años de vida, Matteo solo pesa 11.2 kilogramos, lo que preocupa a sus médicos y familiares. No obstante, sus padres también han expresado agradecimiento con los doctores y doctoras que han apoyado en su supervivencia, al llamarlos sus "ángeles" de Matteo, quienes lo cuidaron como si fuera su propio bebé.

¿Cómo pido apoyo a Go Fund Me?

Go Fund Me se dedica a reunir fondos para causas sociales y humanitarias, varios de estos casos suelen viralizarse por las historias que suelen compartirse. La página web de Go Fund Me facilita las donaciones de manera eficas y fiable y una ventaja adicional es que no se necesita de ningún pago inicial para las publicaciones de apoyo.

Así funcionan las publicaciones del crowdfunding

FOTO: Go Fund Me

Go Fund Me te solicita iniciar sesión para publicar una recaudación de fondos. Para iniciar con el "crowdfunding" se necesita especificar hacia dónde irán los recursos, a quién beneficiará, la razones y el monto inicial. Además, el beneficiario es un tercero, se deberá asegurar que cuenta con un RFC válido, cuenta bancaria en México, dirección postal y al menos 18 años.

Sigue leyendo:

Confirman 4 trabajadores muertos en incendio de gimnasio en Benito Juárez

Reportan explosión en fábrica de Tultitlán, Edomex | VIDEOS

edg