Madres buscadoras de Guerrero piden a Sheinbaum atender crisis de desaparición

Madres buscadoras de la colectiva “memoria verdad y justicia” en Guerrero, protestaron en la sede de la 50 asamblea del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado este martes por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la zona Diamante de Acapulco dijeron que la jefa del Ejecutivo Federal no se ha reunido con las organizaciones en el país para atender sus demandas de búsquedas efectivas para las familias.

“Desde que ella se presentó como presidenta de la República hasta ahorita no ha dado una palabra a las madres de desaparecidos, ni siquiera nos han tomado en cuenta en sus mañaneras y no los menciona. Está haciendo como si no existieran”, dijo Socorro Gil Guzmán, quien busca a su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido por policías municipales de Acapulco en diciembre del 2018.