"Hubiera sido equivalente a un Golpe de Estado técnico": Arturo Ávila tras la controversia en la SCJN

En entrevista para Heraldo Media Group, durante el espacio en televisión “El Referente Informativo” con Javier Solórzano, El diputado y vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Arturo Ávila declaró que lo acontecido hoy en la corte, relacionado al proyecto del ministro Alcántara, en caso se haber sido concretado, hubiera sido un Golpe de Estado de técnico.

“Si hubieran llegado una acción como la que pretendían, hubiera sido equivalente a un golpe de estado técnico”, advirtió el funcionario, quien de igual forma, agradeció la prudencia del ministro, Alberto Pérez Dayán, por no atropellar la constitución a pesar de no apoyar la reforma al Poder Judicial.

"El ministro Pérez Dayan tomó una determinación que me parece la correcta, porque puede no estar de acuerdo con la reforma Judicial, pero con lo que sí está de acuerdo es que efectivamente no proceden acciones de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales”