Así puedes pagar tus adeudos vehiculares o renovar tu licencia de conducir con descuento en Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua ofrecerá incentivos fiscales para que todos aquellos contribuyentes que tienen adeudos vehiculares de 2023 y de años previos, quieren obtener, renovar o canjear sus licencias de conducir, realizar su examen de manejo o pagar infracciones de tránsito o multas estatales.

Mediante el programa de descuentos “Borrón y cuenta nueva”, que se llevará a cabo en noviembre y diciembre de 2024, así como en enero de 2025, se busca ofrecer a la población mayores oportunidades para pagar sus adeudos. Aquí te contamos todos los detalles para que puedas aprovechar estos descuentos.

Aprovechas estos grandes descuentos. Foto: Gob. Chihuahua

¿En qué consiste el programa "Borrón y cuenta nueva" de Chihuahua?

Con este esquema de descuentos, los chihuahuenses tendrán descuentos de hasta el 90% en noviembre, del 80% en diciembre y del 75% en enero. El pasado 2 de noviembre fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, una resolución en la que se establece un descuento de 50% para el pago del “impuesto sobre adquisición de vehículos automotores y otros bienes muebles usados”, conocido como cambio de propietario.

Este descuento aplicará para todos aquellos que tengan adeudos de derecho de control vehicular del 2022 o años anteriores, y para quienes no hayan pagado canje de placas en el mismo año, y también aplica para las personas que ya pagaron sus placas pero que por no haber pagado el canje, no las hayan recogido.

"El programa Borrón y Cuenta Nueva, busca que la población cuente con estas oportunidades de pagar sin afectar su economía familiar, razón por la cual continuarán los convenios para pagar en plazos los adeudos vehiculares con un anticipo del 20 por ciento del total del adeudo, así como el programa de baja preventiva de placas por 500 pesos", dice el comunicado del gobierno del estado.

¿Cómo puedo pagar mis adeudos?

Los descuentos están cargados en el sistema y las personas podrán pagar mediante un mensaje en la página de Facebook.com/SHGobChih o en el número oficial de Whatsapp (614) 372-17-00, aunque también pueden hacerlo directamente en kioskos o en el sitio web ipagos.chihuahua.gob.mx, cabe destacar que en esa página es posible descargar la referencia y posteriormente realizar el pago en bancos o tiendas de autoservicio.

