“Tenemos un plan, estamos preparados”, advierte Sheinbaum sobre resolución de la SCJN contra reforma Judicial

Ante cualquier escenario sobre lo que discuta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que tienen un plan.

En la Mañanera del Pueblo de este 4 de octubre, la Mandataria señaló a la Corte por provocar esta situación, donde un proyecto plantea echar abajo esta reforma.

“Yo no me quiero adelantar, claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada, tenemos por supuesto un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra”.

“¿Quién está provocando un problema constitucional?, porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios, ¿quién lo está provocando?, la Corte”, sostuvo en Palacio Nacional.

En días pasados, se hizo público el proyecto del Ministro José Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló, desde su punto de vista, fallas para declarar inconstitucional esta reforma ya publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Sí votan todos a favor del proyecto del ministro (José Luis González Alcántara), esta persona quiere poner en duda la reforma, vamos a ver que dicen los ocho, tiene que quedar claro que ocho ministros no pueden quedar por encima del pueblo de México”, sostuvo.

Ante cualquier panorama, Sheinbaum insistió “estamos preparados para una o para otra”.

Reforma de supremacía constitucional

Tras la aprobación de la reforma de supremacía constitucional, en cuanto al amparo, la Presidenta dijo que la discusión, programada para mañana en el pleno de la Corte, se debe posponer.

Sin embargo, insistió en su crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte, es muy importante que lo sepa el pueblo de México”

“Están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales?, al legislativo, al Constituyente (...) a ellos les corresponde cambiar la Constitución. Lo que quiere hacer la Corte es legislativo, la Corte se está sobrepasando”, aseguró.

También arremetió contra el ex Presidente Ernesto Zedillo, quien publicó un artículo en el Washington Post, donde critica la reforma al Poder Judicial. Asimismo, cuestionó el costo de más de 13 mil millones de pesos que plantea el Instituto Nacional Electoral para realizar la elección popular de Jueces, Magistrados y Ministros.

