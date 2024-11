Rechazo total a la comida "chatarra" en escuelas públicas

Más de 70 por ciento de la ciudadanía consultada considera que eliminar la venta de comida chatarra en las escuelas del país ayudará a reducir la obesidad infantil entre los estudiantes mexicanos, de acuerdo con la encuesta QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.

A la pregunta de "el pasado lunes 21 de octubre, el secretario de Educación, Mario Delgado, informó que, a partir de marzo de 2025, queda prohibida la venta de comida chatarra en las escuelas públicas del país. Antes de que se lo mencionara, ¿usted estaba enterado de esto o no?", 56 por ciento respondió que "sí estaba enterado"; 43 por ciento "no estaba enterado" y 1 por ciento "no sabe/ no contestó".

La ciudadanía consultada considera que eliminar la venta de comida chatarra en las escuelas del país ayudará a reducir la obesidad infantil entre los estudiantes mexicanos. FOTO: El Heraldo de México

En esta medición telefónica realizada a 800 ciudadanos, entre el 29 y 31 de octubre de 2024, también se consultó sobre el grave problema de salud que representa la comida chatarra en los centros educativos.

"¿Usted considera que la iniciativa de impedir la venta de alimentos chatarra en las escuelas públicas ayudará a disminuir los problemas de salud, como la obesidad infantil en el país? 72 por ciento respondió que "si"; 25 por ciento dijo que "no" y 3 por ciento

"no sabe/no contestó".

De esta forma, a partir del 29 de marzo de 2025 las cooperativas escolares tendrán prohibido vender alimentos procesados, así como productos que tengan los sellos y advertencias del etiquetado frontal, en beneficio de la salud de todos los estudiantes del país.

