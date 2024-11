Elon Musk reacciona impactado a los accidentes de Cybertrucks en México: "No tengo idea de qué estaba haciendo"

Este fin de semana, dos accidentes que involucraron a la controvertida camioneta Cybertruck de Tesla han suscitado una intensa discusión sobre la seguridad de este innovador vehículo. Los incidentes, ocurridos en la Ciudad de México y en Guadalajara, han puesto de relieve la necesidad de revisar el comportamiento de los conductores y las expectativas de seguridad asociadas con el modelo.

La usuaria de X (anteriormente Twitter) @BigImpactHumans, quien publicó imágenes del segundo accidente, generó un gran revuelo con su comentario:

"No tengo idea de qué estaba haciendo la persona que conducía este Cybertruck en México, pero este accidente es sorprendente. Todos los ocupantes del Cybertruck sobrevivieron. Si esto no demuestra la seguridad de los vehículos Tesla, entonces no sé qué lo hará." Su publicación atrajo rápidamente la atención de internautas y, eventualmente, de Elon Musk.