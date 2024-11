Conductores de plataforma de transporte se manifiestan en Jalisco, inconformes con reforma laboral 

Conductores de UBER y DIDI se manifestaron hoy en el centro de Guadalajara, para pedir que no sea aprobada la Reforma Laboral en lo que concierne a vehículos de plataforma y la exigencia del cumplimiento de ocho horas laborales para registrarles al IMSS porque cambiaría su régimen fiscal además de cambiar también la flexibilidad en sus horarios, en Jalisco.

Aunque la reforma es federal, están solicitando al Congreso del Estado un exhorto para que se atraigan mesas de análisis de esta iniciativa a Jalisco y se tome en cuenta a los conductores más allá de solamente escuchar la voz de los repartidores, por quienes se estaría impulsando la iniciativa.

FAcilidades para conductores de Uber y Didi

César Castillo, líder del Consejo de Conductores reconoció que las facilidades de horario han favorecido para que se sumen distintos perfiles a la conducción a través de este tipo de modelos, incluidos pensionados, por lo que distinguió la necesidad de inversión que tiene un conductor contra un repartidor, tan sólo el costo de su herramienta de trabajo, un auto contra una moto.

"Es un tema para nosotros 100 por ciento recaudatorio. Aquí no gana el conductor, porque lo que nos quieren ofrecer es una seguridad social. Ustedes están conscientes, el servicio con el que contamos, perdón, no estamos por lejos cerca de Dinamarca, ¿no? Y hay que decirlo tal cual. Nosotros no tenemos partido, no tenemos tampoco pelos en la lengua para decirlo. Es recaudatorio".

"Si estamos hablando de que somos 2.5 millones de trabajadores digitales en el país -continúa-, si una clínica para que la pongas ya se justifica con cinco mil derechohabientes, estamos hablando de construir por lo menos 500 clínicas. Y de eso no se está hablando.

Es decir, nos quieren meter a la misma pecera, pero con nuestras contribuciones. Digo, si esa es la ayuda que pretende el gobierno federal o los pseudo sindicatos de Ciudad de México, quienes están promoviendo esto, pues como decimos acá en provincia, no me ayudes, compadre".

Exigen a empresas de plataforma un consejo consultivo nacional

Los conductores de plataforma asumen que la reforma laboral podría beneficiar a repartidores, sin embargo no a los conductores y por ello la solicitud a las empresas que operam estps servicios sería la creación de un consejo consultivo nacional.

"Estamos solicitando a las empresas que se reconozca un consejo consultivo de conductores, pero no de Jalisco. Esto tendría que ser a nivel nacional", expuso César Castillo, líder del Consejo de Conductores.

El líder de los conductores añadió que han padecido abusos de estas mismas empresas.

"En Jalisco, vamos a hablar del 2016 hasta el 2021, más de 200 conductores asesinados. Y no hay una sola carpeta de investigación. Y no hay una autoridad ni aquí ni enfrente que vean por mis compañeros. Hay un responsable, claro que sí, Uber y Didi. Si desde aquí legislamos o ayudamos a que saliera la legislación para que a los usuarios se les identificara plenamente, la Secretaría de Transporte no ha hecho la tarea. Y seguimos con esa iniciativa como letra muerta", lamentó.

Además de la seguridad, piden que también se revisen los ajustes de tarifas "porque ellos ponen el precio a nuestro trabajo, pero ellos no ponen la herramienta que es el vehículo. Nosotros lo mantenemos. Imagínense ahora que nos topen a ocho horas, ¿a dónde nos van a llevar con esto? A la informalidad completa".

Separación entre conductores y repartidores, podría ser la solución, plantean

Con una diferencia significativa, los repartidores de productos varios que se desplazan en motocicletas, no iguala su inversión para trabajar en este tipo de plataformas con los conductores que ofertan su servicio de traslado de pasajeros.

"Vamos a hablar de la inversión para un repartidor, que es una moto probablemente de 15 mil pesos, contra un vehículo de 300 mil pesos. La cantidad de gastos es superior y el compromiso también es superior por los gastos que tenemos que solventar, ¿no? ¿Qué pedimos? Sí que se separe. O la otra es, pues, un sistema dual".

El que decida ser afiliado al Seguro Social y ser subordinado, pues, por su derecho que lo defienda. Pero quienes no estamos de acuerdo con esto, porque van a afectar nuestra economía, y ojo, no están garantizando en ningún momento el ingreso por hora para nosotros solventar la herramienta de trabajo que es nuestra.

Sin embargo, la propuesta que sostienen es que se respete el derecho a decidir si se adhieren a los supuestos beneficios que traerían esta reforma laboral o no.

"Quien decida estar en la reforma laboral, adelante, que sea reconocido como subordinado, pero quienes decidimos trabajar como independientes, se nos respete nuestro derecho", insistió.

Alegan persecución por la autoridad

Las medidas regulatorias que marca tanto gobierno federal como gobierno del estado, siempre ha sido en consecuencia contra el gremio de conductores, acusa César Castillo.

En Jalisco, los operativos contra conductores de plataforma, las multas contra conductores que se les imponen en las inmediaciones del aeropuerto, ascienden a cerca de 300 millones de pesos, sin embargo no hay transparencia por parte de la Guardia Nacional para conocer en donde se aplica ese recurso.

"Acabamos de ver, por ejemplo, que del fondo verde que nosotros le entregamos por cada viaje, el 1.5, se acaban de destinar para la compra de 240 unidades híbridas para los taxis. Salidos de la bolsa de conductores de plataforma. Y nosotros somos los ilegales, pues aquí está la otra consulta. ¿Qué no es la misma actividad? Si en realidad quieren atacar la precariedad, ¿por qué no también regulan a los taxistas? Porque ahí tienen un patrón y es el estado. Obligarían a ser los trabajadores del estado. Digo, esa es la preocupación entonces. Vamos centrándole al tema de fondo, no quedemos en lo recaudatorio", concluyó.

