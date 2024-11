INE sacará en tiempo elección judicial; defenderemos presupuesto 2025, dice Taddei

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que recibió el oficio con la negativa de aplazar 90 días la elección judicial, por lo que afirmó que se ajustarán a los tiempos que marca la Constitución para realizar la primera votación de juzgadores el primer domingo de junio de 2025.

En conferencia de prensa, la consejera electoral sostuvo que esa negativa aumenta el reto de sacar en tiempo y forma el proceso electoral extraordinario.

“Todos pensamos y seguimos pensando que era un buen tiempo el que estábamos solicitando. Sin embargo, ya fuimos notificados y todas las instancias desconcentradas por igual para tomar todas las medidas, es lo primero que hay que hacer”, expresó.

Por otro lado, Taddei Zavala aseguró que está dando la defensa ante el Congreso de la Unión para que se apruebe un presupuesto justo para el INE en el 2025.

Defenderán presupuesto 2025. Foto: Cuartoscuro

“Defenderemos el presupuesto a cabalidad explicando puntualmente todas las partes técnicas y operativas que se tienen que considerar y defenderemos hasta el último minuto el presupuesto”, indicó.

Afirmó que ya se están haciendo los trabajos necesarios con la comisión de presupuesto de la Cámara Diputados para alcanzar el entendimiento y diálogo.

“Hasta este momento hay una sana coordinación, hay un buen diálogo, hay una postura por supuesto del Congreso de la Unión, pero creo que cuando nos escuchen les pongamos sobre la mesa todos los detalles que lleva este proceso electoral, por primera vez en nuestro país, habrán de ser comprensibles”, aseveró.

Sobre el proceso ya se los comités de evaluación, Taddei Zavala aseguró que el INE establece un acercamiento con los tres comités de los tres poderes de la Union, con la finalidad de estar en la misma sintonía fundamentalmente para establecer cómo el INE recibirá la información.

“Justamente porque no solamente es con el comité de evaluación, sino que tenemos que instalar una mesa de trabajo conjunta entre el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura, porque hay información que se tiene que intercambiar entre las tres partes, por ejemplo, la propia reforma establece que el Consejo de la Judicatura será el responsable de entregarnos en este mes de diciembre, ya de aquí a la puerta la información correspondiente a cargos vacantes, geografía electoral, biografía judicial y por el otro lado, también tenemos la responsabilidades firmar algún convenio de colaboración”, aseveró.

INE continúa deliberando si Claudia Arlett Espino queda como secretaria ejecutiva

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue en el proceso de deliberación para definir si Claudia Arlett Espino, exconsejera electoral de Chihuahua queda como secretaria ejecutiva, lo anterior luego de que la semana pasada, Claudia Suárez, actual secretaria, anunciara su renuncia.

En entrevista con medios de comunicación, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que la propuesta que hizo de poner a Arlet Espino en dicho puesto sigue siendo consensuada con todos los consejeros, pues aún no reúne los puntos a favor necesarios, aunado a ello, resaltó que confía alcanzar la mayoría.

“Cada vez que yo presento una propuesta en el colegiado, confío en que voy a alcanzar la mayoría. No lo haría si no lo confiara… Y he venido diciendo que este es un trabajo que se colegia, que se requieren ocho votos para un nombramiento, pero también, si no existen, es lo que se requiere para que no se dé. Al menos cuatro (votos) se requieren para que no sé dé. Yo creo que los consejeros hemos estado haciendo las entrevistas con esta propuesta. Hemos estado platicando de cerca con la doctora Claudia Arlett Espino y estamos en el término ya de la deliberación”, explicó.

Foto: Fb/Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC

Sobre el consenso que se ha realizado de la posibilidad de que Claudia Arlett Espino sea asignada secretaria ejecutiva del INE, Guadalupe Taddei, resaltó que el prospecto que puso en la mesa fue evaluada en varios aspectos, entre ellos: sus estudios académicos, su liderazgo y su capacidad de coordinar equipos.

“Por supuesto, al momento de hacer una propuesta observo fortalezas en términos académicos, en términos operativos, en términos de liderazgo, en términos de capacidad de coordinación de equipos, si esas son cosas que son fundamentales cuando revisas una curricular”, agregó.

Finalmente, expuso que cuando el consejo general llegue a un acuerdo, lo harán saber a los medios de comunicación y de manera pública.

