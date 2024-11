Claudia Sheinbaum descarta conflictos comerciales con China: "no es un tema de politización"

La presidenta Claudia Sheinbaum pardo afirmó que se mantienen buenas relaciones bilaterales con China, por lo que descartó que se esté politizando los temas económicos y comerciales.

Y es que durante la conferencia de prensa matutina fue cuestionada de las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, en el sentido de que la politización de asuntos económicos y comerciales no beneficia a un país y ante la posibilidad de que México sustituya importaciones.

La titular del Ejecutivo Federal declaró que “no es un tema de politización, además se tienen buenas relaciones con China, porque también es importante decirlo, nosotros tenemos buenas relaciones con todo el mundo y tenemos muy buenas relaciones con China y hay comercio con China”.

Subrayó que que la meta es recuperar la producción nacional, pero también privilegiar el comercio con los países donde se cuenta con un tratado comercial, como es el caso del T-MEC.

“El objetivo nuestro es que mucho de lo que se perdió en muchos años de producción nacional, por la importación, lo recuperemos, incluso más, pero es un asunto, no de definición frente a China, sino de definición de desarrollo nacional, de una política de desarrollo nacional. Entonces no tiene que ver con una nacionalidad u otra”, afirmó.

“Evidentemente nosotros, que privilegiamos, aquellos países donde tenemos Tratado de Libre Comercio, y particularmente el T-MEC ha sido benéfico para México, no quiere decir que no pueda haber importación de uno u otro país, y además que no tengamos nuestro propio plan, por eso se llama Plan México, porque es un plan para el fortalecimiento del desarrollo económico y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos”, recalcó.

