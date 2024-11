¿Eliminarán la tenencia vehicular en el Estado de México? Te contamos la verdad

La bancada del PRI presentó una atractiva propuesta para los conductores mexiquenses, en el Congreso del Estado de México y que incluso podría aplicarse para principios del 2025. El coordinador del PRI, Elías Rescala, explicó que esta medida beneficiará la economía de las familias y las finanzas del gobierno cuentan con la estabilidad necesaria para tomar esta responsabilidad.

La diputada María Mercedes Colín Guadarrama propuso en sesión eliminar el impuesto de la tenencia vehicular, un gravamen fundamental en gran parte de los estados de la República. Con esta propuesta, los conductores no necesitarán desembolsar de sus cuentas de ahorro para validar la circulación de sus vehículos.

Actualmente la tenencia en el Estado de México tiene un costo de 623 pesos para vehículos particulares y 1,565 pesos para vehículos de carga comercial. La tenencia usualmente se paga desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año. Además, en caso de que cumplas con los requisitos que dicta la Secretaría de Movilidad del Estado, puedes recibir un descuento.

Elías Rescala defendió la iniciativa del PRI en el Congreso del Estado de México

FOTO: Elías Rescala

Sin embargo, en caso de que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa, el Estado de México se unirá a las entidades (Guanajuato, Jalisco y Querétaro) que subsidian la tenencia al 100 por ciento.

¿Cómo se paga la tenencia en el Estado de México?

Los formatos de pago de tenencia y refrendo se encuentran en el Portal de Servicios al Contribuyente, pulsar en Control Vehicular y dar click en Tenencia.

Después, deberás escoger si tu vehículo es particular o comercial, ya que su precio puede variar.

Después está disponible el monto a pagar y los cargos adicionales a la placa del vehículo.

Para terminar, debes seleccionar tu forma de pago. Para los pagos en línea, puedes elegir una tarjeta de débito o crédito. Para pagar de forma presencial, debes descargar tu Formato único de Pago (FUP) y acudir a una de las instituciones habilitadas por la Semovi.

Los formatos de pago también se consiguen en los cajeros inteligentes dentro de este enlace.

¿Cuáles son las sanciones por no pagar a tiempo la tenencia en el Edomex?

No cumplir con la tenencia deriva en numerosas complicaciones para los trámites vehiculares. Al no pagar el gravamen a tiempo, el costo de la tenencia puede elevarse por cargos de morosidad. Tampoco es posible verificar tu vehíclo y durante el proceso de venta se debe tramitar un certificado de no adeudos. Un problema adicional es cuando los agentes de tránsito ingresar tu automóvil al corralón, pues no podrás recuperarlo hasta haber actualizado tus matrículas y estar al corriente de tu tenencia.

