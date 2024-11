Hoy No Circula este VIERNES 22 de noviembre de 2024 en CDMX y EDOMEX

El programa Hoy No Circula es una de las estrategias más importantes en la lucha contra la contaminación atmosférica en Valle de México, desde su implementación en 1989, se ha tenido un impacto significativo en la mejora de la calidad del aire de la capital, una de las metrópolis más grandes y congestionadas del mundo, al reducir los niveles de gases contaminantes emitidos por los vehículos.

El objetivo principal del Hoy No Circula es disminuir las emisiones de contaminantes provenientes del transporte vehicular, una de las principales fuentes de contaminación en la Ciudad de México, por lo que esta estrategia se trata de restringir la circulación de ciertos vehículos en días específicos.

Esto se organiza de acuerdo con el último dígito de la matrícula del automóvil y el tipo de engomado que tengan, además de los hologramas, el doble cero y cero cumplen con los estándares más estrictos de emisiones y, por lo tanto, están exentos de las restricciones del programa. En cambio, los vehículos con hologramas uno y dos, que emiten mayores niveles de contaminantes, deben seguir las restricciones de circulación.

Este sistema de restricción de circulación opera de lunes a sábado, con cada vehículo teniendo días específicos en los que no puede circular, dependiendo de la combinación de su matrícula y el holograma asignado. El día en que un vehículo no puede circular se determina con base en el último dígito de la matrícula y el tipo de holograma que tenga.

Revisa tus placas y evita multas en CDMX y Edomex

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Qué autos no circulan el viernes 22 de noviembre?

Este viernes 22 de noviembre, los vehículos con placas en terminación 9 y 0, matrículas sin número, así como el engomado en color azul, no podrán circular en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México.

Créditos: Sedema

Los conductores que no respeten las restricciones del Hoy No Circula enfrentan sanciones económicas, que van de 20 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 1,792 y 17,924 pesos mexicanos, dependiendo de la infracción cometida. Además, los vehículos que circulen en días no permitidos pueden ser remitidos al corralón.

