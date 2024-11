Debe analizarse seriamente posible salida de Jalisco del Pacto Fiscal, señala rector de UdeG

Jalisco sí ha tenido un crecimiento en rubros extraordinarios al presupuesto que destina el Gobierno Federal y es necesario que se realice un análisis serio antes de decidir salir del Pacto de Coordinación Fiscal como lo plantea el actual mandatario jalisciense Enrique Alfaro en la iniciativa que entregó en el Congreso del Estado.

Así lo considera el Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva quien añade que "habría que sacarle números".

"(Con el Fondo General de Participaciones) el Estado hace seis años tenía como 120 mil millones y ahorita están rondando los 170 mil. El crecimiento de 50 mil millones que tuvo Jalisco, digamos que crecimos la mitad de lo que en los 200 años del Estado libre y soberano de Jalisco, en sólo seis años. Entonces, yo creo que habría que sacar bien las cuentas de si nos conviene", explicó.

Jalisco rumbo al crecimiento

Los conceptos extraordinarios a través de los cuales Jalisco recibe recursos de la Federación, considera el Rector, incluyen la política social del gobierno federal que son apoyos directos.

El gobernador del estado anunció que considera abandonar el Pacto Fiscal Foto: @PabloLemusN.

"Puede que ronde los 20, 30 mil millones de pesos anuales. Si la federación nos dice, está bien, salte del pacto fiscal, no más, pues también te quito las becas. Y otro factor que me parece relevante es que la deuda del país está cimentada en las participaciones de todo el país. Entonces, técnicamente tendrían que cobrarnos la parte de la deuda que Jalisco ha recibido en obras de esa deuda. Entonces, honestamente, hablar de salirnos del pacto fiscal no puede ser tan simple como una iniciativa de un congreso local".

Por ello, el análisis del Pacto Fiscal debe ser abierto a las demás entidades federativas que integran la República Mexicana porque ser parte de una federación implica que también hay gasto federalizado, que se reparte en todos los estados y hay gasto total.

"Yo honestamente me iría con prudencia, porque a Jalisco le ha ido no bien, le ha ido sumamente bien los últimos seis años en el reparto de las participaciones", insisitió.

Descentralización con Pacto Fiscal

Villanueva puntualizó que la Universidad es una institución que cree en la descentralización, pero es muy distinto estar en contra de una centralización a estar en contra del pacto fiscal.

"O sea, yo creo que hay que seguir promoviendo la descentralización del país, eso es muy sano -explica-. Fortalecer al municipio, fortalecer al estado, yo estoy de acuerdo, pero tendríamos que valorar seriamente si eso es también salirnos del pacto fiscal. A mí me parece que eso son palabras mayores".

Finalmente, reflexiona que de dejar el Pacto, Jalisco se va a ser responsable de recaudar y del costo político de recaudar también, porque este esquema lo que ha implicado es que la comodidad de los municipios y los estados de no pagar el costo político de la recaudación.

Por ejemplo, mencionó que la Ciudad de México es la que más recauda predial porque es estatal.

"Aquí se lo dejamos a los municipios y a los municipios es difícil pagar el costo político de la recaudación. No es un tema simple, yo lo que digo es que hay que ser muy responsables como país y como Estado de hablar del pacto fiscal y hay que sacar números, a lo mejor no nos conviene".

UdeG respaldará negociación de Pablo Lemus por un mejor presupuesto

Pablo Lemus, tendrá que hacer su trabajo como gobernador de Jalisco para, de la mejor manera, convencer al gobierno federal de esa inversión en Jalisco y desde la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Rector General Ricardo Villanueva hará lo propio para la universidad el tiempo que le queda al frente de la casa de estudios.

La UdeG cuenta con un presupuesto constitucional en Jalisco, es decir, depende del presupuesto total que tenga el Estado, el monto que esta institución recibirá.

Confía en dejar en buenas manos la rectoría

Los cinco perfiles que compiten por la rectoria general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) han presentado sus planes de trabajo y visión con la que consideran, de ser electos, dirigirán la Universidad.

Ricardo Villanueva, el actual rector y quien dejará el cargo en marzo de 2025, se dijo confiado en que su sucesor o sucesora, será un gran rector, una gran rectora quien se elegirá este viernes en el máximo órgano de la casa de estudios, el Consejo General Universitario.

"Verdaderamente hay cinco universitarios talentosísimos que nos lo demostraron. Entonces, veo mucha unidad, veo una comunidad sumamente unida, sumamente responsable. Entonces, para todos aquellos que auguraban que hubiera un cataclisma en la universidad, esas especulaciones de qué iba a pasar con la ausencia de un liderazgo tan fuerte como el de Raúl Padilla, lo que yo siempre dije desde el primer día que soy rector, que reducir esta universidad a una sola persona no era justo, era una visión muy reduccionista", declaró.

Los aspirantes son: Francisco Muñoz, Karla Planter, Mara Robles, Carlos Iván Moreno y Leticia Leal Moya.

DRV