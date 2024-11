Alejandro Barrón Petinto vive en País Vasco y viene a Tepic a presentar su nuevo libro: “Estos son tiempos muy malos”

Haciendo algunas cuentas Alejandro Barrón Petinto comenta que lleva varios años haciendo algunas letras:

"Voy a completar casi 20 años dedicándome a escribir, suele ser un poco abrumador, pero ya como un autor publicado, justamente este año estoy cumpliendo 10 años, en 2014 me animé a lanzarme al ruedo, con pocas expectativas, con nervios y el miedo normal como todo el mundo, pero creo que me he mantenido a flote durante todos estos años, se dice en poco 10 años, pero 10 años son 10 años”, comentó el escritor nayarita en entrevista para Heraldo Radio Tepic con Shío López.