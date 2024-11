El Colectivo de Mujeres Artistas tomarán las calles de Tepic con la exposición “Esto no es normal”

El colectivo de Mujeres Artistas “Leonoras Tomando las Calles”, con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer llevará a cabo una exposición titulada “Esto no es normal “, en la biblioteca “Solon Argüello” ubicada en avenida Allende y Oaxaca en el parque de la Alameda en Tepic.

Es un evento organizado por la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, El Solon Argüello, el Centro Cultural Amado Nervo y el gobierno del Estado de Nayarit.

“Esto no es normal” tendrá la participación de artistas como Adriana, Villarreal, Aide Partida, Ana Aguirre, Caro, Medina, Mariana, Meza, Minerva Osegueda y Vianey Vitela, integrante de las Mujeres Leonoras, quien conversó con Shío López en entrevista para Heraldo, Radio Tepic.

“Nosotros comenzamos la Colectiva el 7 de marzo de 2024, justo como protesta por una exposición en la que no fuimos convocadas como mujeres, fue una exposición que se hizo el día de la mujer, el 8 de marzo, y como protesta, nosotras hicimos una exposición colectiva de diferentes artistas, a mí, por ejemplo, me llega la invitación, me presento y tomamos literalmente algunas calles del centro de la ciudad, como protesta, mucha gente se nos unió, de ahí nació una sinergia muy bonita por querer crear espacios seguros para mujeres artistas y que pudiéramos autogestionar lo que queríamos”, explicó Vianey Vitela.