La Policía Cibernética en Nayarit da de baja 15 páginas clonadas durante el Buen Fin

El recuento de los daños la Policía Cibernética del Estado de Nayarit recibió más de 30 reportes de páginas apócrifas, logrando dar de baja hasta el momento 15, el resto seguirán en investigación para en caso de ser fraudulentas darlas de baja inmediatamente. Esto fue informado por el agente de la Policía Cibernética estatal, Antonio Talamantes, en entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic.

La delincuencia no descansa, pero tampoco los elementos de la corporación de la policía cibernética, por lo que este buen fin tuvieron bastante trabajo, afirmó Talamantes. El oficial calculó que pasarán entre dos o tres semanas más hasta que se dejen de recibir reportes relacionados con la fecha y muy posiblemente haya quien quiera tratar de seguir aprovechándose de la gente.

Destacó que los reportes comenzaron el lunes, pero se seguirán dando más denuncias sobre prácticas ilegales que se hacen a través de la web. Se prevé que incluso se sumen nuevas ofertas fraudulentas por las fechas decembrinas u otras jornadas de ofertas como el black friday.

“Los daños de este buen fin se seguirán reportando en los siguientes días, y no va a terminar en esta semana, porque todavía falta el reporte de las páginas que no enviaron productos, que no cumplieron con lo que prometieron y también que hicieron tal vez cobros y necesarios".

El agente habló de las acciones que se llevaron a cabo en la entidad para controlar este fenómeno. FOTO: Chary Cambero.

Hay patrullaje cibernético 24/7 en Nayarit

En la Policía Cibernética del Estado se trabaja con una división denominada ciber patrullaje, que opera 24/7, esta cuadrilla lo único que hace es estar en redes sociales buscando la incidencia de páginas fraudulentas, a este sector se le paga por navegar todos los días y a todas horas en redes sociales y captar páginas apócrifas.

Su trabajo sirve para bajar un número considerable de páginas, la mayoría de esta labor no sale al público, los agentes se dan a la tarea de acabar con las páginas captadas como clonadas o fraudulentas y las dan de baja conforme se van encontrando o se reciban solicitudes de irlas eliminando.

Este sector se encuentra alerta en todo momento para tirar las páginas peligrosas antes de que salgan a los ojos de quienes navegan en internet y evitar que más personas sean víctimas de fraudes.

Hubo varios ataques cibernéticos, páginas clonadas e irregularidades durante la fecha. FOTO: Archivo.

En Nayarit ha bajado el número de víctimas de ciber fraudes

Hace dos años Nayarit tenía el primer lugar como uno de los estados en donde las personas caían frecuentemente en fraudes cibernéticos o bien llamadas de estafa, el agente Talamantes informó que el estado se está levantando en este sentido y se ha estado educando a la ciudadanía.

“Ya estamos poniéndonos más vivos y no caemos fácilmente, aseguró, y es que anteriormente casi no se informaba acerca de estos temas, por lo que la SSPC se ha dado a la tarea de intensificar las campañas de información a la ciudadanía y alertarlos.

La Policía Cibernética invita a todas las personas que tengan dudas de alguna página en donde quieren comprar un producto que se acerquen a la página oficial en Facebook de Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado de Nayarit o bien Policía Estatal Cibernética para hacer sus reportes.

