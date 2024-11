Recuerda Profeco canales para inconformidades durante el Buen Fin

Si durante este Buen Fin los proveedores incumplen en alguna de sus obligaciones, no respetan los precios anunciados o entregan un producto con defectos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a la población que se puede comunicar al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o acercarse a alguno de los módulos o brigadas para inconformarse.

Al corte de las 10 de la mañana de hoy, la Profeco informa que se ha orientado a 12 mil 218 personas, quienes solicitaron asesoría sobre los trámites que lleva a cabo la Profeco, así como el proceso para inconformarse por incumplimiento de ofertas, de promoción y en los plazos de entrega; también por la cancelación de compra, recibir un producto equivocado, no respetar el precio anunciado, entre otros motivos.

Este último día del Buen Fin inicia con 275 inconformidades atendidas, las cuales son un acumulado desde el 15 de noviembre. De dicho total, 208 se conciliaron, 58 están en trámite, cinco no fueron conciliadas, dos no se localizó al consumidor, en una no se proporcionaron los datos suficientes para realizar el proceso, y una más se canalizó a otra dependencia para su atención.

La Ciudad de México es la entidad donde se han presentado el mayor número de inconformidades, ya que se ha dado seguimiento a 58 casos; mientras que en el Estado de México y Jalisco, se han registrado 25 en cada una; le sigue Veracruz con 20; Coahuila con 15; Nuevo León con 13; y Oaxaca con 11.

Profeco ha recuperado un monto de un millón 287 mil 514 pesos

Este último día del Buen Fin inicia con 275 inconformidades atendidas, las cuales son un acumulado desde el 15 de noviembre. FOTO: Especial

El trabajo que ha realizado el personal de la Profeco a través de los módulos, las brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor, ha permitido que se recupere un monto de un millón 287 mil 514 pesos a favor de las personas afectadas durante este Buen Fin.

En este último día de ofertas y promociones, la Profeco recuerda a todas y todos los consumidores que, antes de comprar, comparen precios, revisen los términos y condiciones, establezcan los plazos de pago de acuerdo a su economía y no adquieran nuevas deudas.

Sigue leyendo:

Delfina Gómez entrega enseres domésticos a damnificados de Chalco

Temblor hoy en México | Sismo de magnitud 4.4 sacude Chiapas hoy 18 de noviembre