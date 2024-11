Clientes se agarran a golpes durante el Buen Fin; querían llevarse todas las pantallas en oferta

Durante el Buen Fin pequeños, medianos y grandes emprendimientos ofrecen descuentos o beneficios a sus clientes, y buscando, podrías encontrar ofertas inigualables en pantallas, muebles, electrodomésticos, ropa, entre otros. Sin embargo, cuando una oferta es demasiado buena, los usuarios suelen luchar por ser los más beneficiados.

El Buen Fin, evento anual que ofrece descuentos en una amplia variedad de productos, ha sido tradicionalmente un fenómeno comercial que genera un frenesí de compras. Este año no ha sido la excepción, y aunque el evento tiene como propósito incentivar el consumo con precios rebajados.

Tal fue el caso en al menos dos tiendas de la cadena Walmart en Pachuca, clientes se involucraron en intensos enfrentamientos físicos por obtener pantallas de televisión en oferta, un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En Pachuca uno de los artículos más buscados fueron pantallas de televisión, especialmente las de la marca Hisense de 70 pulgadas, las cuales se ofrecían a precios mucho más bajos que los habituales, el alto volumen de clientes y el limitado stock de productos fueron una combinación perfecta para el desorden.

Presuntamente las pantallas Hisense de 70 pulgadas fueron las que desataron la pelea

¿Cómo se convirtió el Buen Fin en una pelea?

En un video viral captado en el Walmart de Tulancingo, se observa cómo los clientes, al darse cuenta de que las pantallas en oferta eran pocas, comenzaron a pelear por ellas, y aquellos que lograron tomar una caja, la defendieron con tal fiereza que impidieron que otros pudieran acercarse. La situación empeoró cuando una mujer intentó arrebatar una caja a un hombre en el área de pantallas, lo que volvió la situación en una fuerte pelea con empujones, gritos y forcejeos, mientras otros intentaban conseguir una de las pocas unidades disponibles.

Lo que parecía ser una jornada de compras celebrando las rebajas del Buen Fin, se transformó en una guerra por las pantallas de televisión, donde la cordialidad entre los compradores desapareció. Las peleas por las ofertas y el deseo de no perderse una oportunidad de adquirir un producto a un precio atractivo desbordaron el sentido común de algunos, que no dudaron en tomar medidas extremas para ganar la "batalla" por la mercancía.

Hubo empujones, gritos y golpes en Walmart Tulancingo

El Buen Fin 2024 inició el 15 de noviembre y concluirá el próximo lunes 18 de noviembre, por lo que todavía quedan dos días para aprovechar las promociones, sin embargo, el caos vivido en algunos establecimientos deja en evidencia las tensiones que pueden generar las multitudes y el afán de obtener productos a precios bajos.

