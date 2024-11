IMÁGENES FUERTES: motociclista agrede a una familia con una niña a bordo de un vehículo, le rompe la ventana

Un motociclista de mediana edad fue protagonista de un violento altercado sobre las calles de la Ciudad de México cuando se bajó de su vehículo para agredir a una familia conformada por un hombre, dos mujeres y una menor de edad. La agresión fue grabada por la cámara del dispositivo móvil de una de las víctimas.

Los hechos ocurrieron este martes a plena luz del día sobre la Avenida Universidad, en el cruce con la Avenida General Antonio de León, en la colonia Ejército, dentro de la capital del país cuando el sujeto de quien se desconoce su identidad abordó al piloto del vehículo particular para agredirlo de manera violenta, en el que incluso, le rompió una de las ventanas de la puerta izquierda donde iba el conductor.

Motociclista agrede un vehículo donde viajaba una niña

Foto: Especial

A través de las imágenes tomadas por una de las víctimas y compartidas en redes sociales, se muestra el momento exacto en que el motociclista se baja de su vehículo de dos ruedas para enfrentarlos. En el video se escucha a la mujer que grabó con su celular advertirle al conductor del chofer que se aproximaba y que pusiera los seguros del auto para que no lograra entrar, mientras que otras de las víctimas

"Madre Santa, por favor ¡auxilio!", dijo una de las afectadas.

"No, no, no, está como loco", fue lo que dijo la copiloto cuando el joven quien vestía de playera negra y pantalón de mezclilla deslavado, empezó a patear la puerta del piloto, quien al final rompió la ventana de la puerta delantera del lado izquierdo ocasionando que la menor de edad se asustara y llorara de miedo, mientas su mamá trataba de tranquilizarla.

En el momento una de las víctimas llamó al número de emergencias del 911 para denunciar al agresor y que fueran auxiliados ante la agresión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX)de la capital. Asimismo, la copiloto pidió que enviaran a una patrulla y detuvieran a un joven con la descripción de una mochila negra y casco de color amarillo fosforescente y una motocicleta negra de bajo cilindraje, pues el sujeto logró huir del lugar en su moto.

Agresión de motociclista a familia indigna en redes sociales

El video que muestra una agresión a una familia, fue denunciado en redes sociales y ha causado indignación en varias plataformas quienes opinaron al respecto, y que en su lugar hubieran atropellado al agresor desde que se acercó.

Momento en que el motociclista agredió a la familia Foto: X @QuePocaMadre_Mx

"Yo le hubiera aventado la lámina a ese machito, muy valiente atacando a una familia", dijo una usuaria

Mientras que otros usuarios, argumentaron que no podía exponer a su familia si agredía al motociclista, pues se desconoce si venía armado.

