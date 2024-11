Filtran nuevos VIDEOS de la agresión contra Melanie, joven golpeada por su novio Christian en una fiesta de Halloween

A través de redes sociales se dieron a conocer nuevos videos de la golpiza contra Melanie de Jesús Barragán Guzmán, la joven que fue agredida por su novio tras salir de una fiesta de Halloween en la región de Revolución Verde en Ciudad Madero, Tamaulipas. Fue la víctima quien utilizó su cuenta de Facebook para compartir nuevas imágenes de la paliza que le propinó su entonces pareja Christian "N", el cual continúa prófugo.

"Les junte los tres videos de las cámaras de seguridad para que vean la gravedad en la que me sometió a golpes y arrastros, no quiero que esto quede impune ante las autoridades, no quiero que siga libre ese tipo que me causo mucho daño, dejándome diversas fracturas en la cara y no tuvo piedad ante mi de ninguna manera el quería matarme", escribió Melanie como descripción de los videos.