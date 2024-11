Aquí te decimos dónde comprar tu árbol de navidad natural en CDMX

Ante la cercanía de las festividades decembrinas, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, recibió a productores locales de árboles de Navidad con el fin de dar a conocer su labor y promocionar la compra en sus plantíos. En su mensaje, la diputada morenista señaló que la adquisición de árboles locales contribuye a preservar la tierra verde, así como a ayudar directamente a las familias que se dedican a su venta.

Mencionó que la meta de este año es lograr una venta general de 144 mil árboles de Navidad provenientes de los cultivos de Tlalpan, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para no sólo contribuir al objetivo comercial, sino también a retornar los árboles para que sirvan como composta y con ello no se genere basura innecesaria.

Recalcó que cada uno de los plantíos está perfectamente certificado y cuenta con todos los permisos, por lo que no contribuyen con la tala ilegal que afecta tanto a la capital del país. Además, mencionó que la propia actividad de acudir a cortar el árbol ayuda a la integración de las familias y adelantó que el próximo sábado la bancada de Morena realizará un recorrido por los plantíos.

Por su parte, María del Rosario Solórzano, miembro de los ejidatarios, señaló que el papel de la mujer es esencial para los cultivos, ya que contribuyen a toda la cadena productiva. Es por ello que solicitó a los presentes colaborar con la difusión de los productos y participar activamente para convertir la actividad en una tradición.

Tlalpan cultivo más de 144 mil árboles de navidad

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Venta de arbolitos de navidad en CDMX

A su vez, Fernando González, presidente ejidal, reconoció que es fundamental implementar mecanismos claros para obtener permisos en las áreas donde se pueden vender, promover la venta responsable y controlada para evitar la ilegalidad. Aclaró que con esta actividad se fomenta el respeto de los recursos naturales y se crean cultivos sustentables, por lo que hizo un llamado a crear incentivos para permisos y trámites con el fin de facilitar la actividad.

Productores de árboles de navidad en CDMX

Créditos: X/@Congreso_CdMex

Como vocero de los presentes, el ejidatario se comprometió a promover la renta y compra del árbol sustentable en lugar del árbol de plásticos, ya que así se contribuye al cuidado del bosque de Tlalpan.

Sigue leyendo:

Así puedes solicitar una pipa de agua GRATUITA si vives en Santa Martha Acatitla

Mata a golpes a su madre por pedirle que trabaje; ya fue detenido

LA