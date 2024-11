IMÁGENES IMPACTANTES | captan extrañas esferas plateadas volando en el cielo de Coahuila, ¿son ovnis?

En redes sociales decenas de internautas expresaron su preocupación luego de que se volvió viral una impactante fotografía que muestra la presencia de extraños objetos plateados sobrevolando el cielo de Saltillo, en el estado de Coahuila. Las imágenes, captadas por habitantes de la zona, sorprendieron a miles de personas en redes, quienes comenzaron a especular sobre le origen de estas esferas, comentando que podría tratarse de extraterrestres.

De acuerdo con lo denunciado en redes sociales, la fotografía fue captada por Juan Carlos Cabrera, un operador aéreo que presenció lo sucedido y posteriormente lo difundió en Facebook y X, causando temor entre la población mexicana. Cabe mencionar que, pese a que la imagen se volvió viral el pasado domingo 17 de noviembre, trascendió que en realidad fue captada el pasado mes de agosto del presente año.

El hombre que tomó la fotografía dio a conocer que la imagen fue captada en punto de las 9:45 horas al sur de la ciudad de Saltillo, esto cerca de la sierra. Según Juan Carlos, las esferas que se vieron en el cielo formaban una especie de "Y" y fueron visibles volando por los cielos a plena luz del día. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce cuál es la explicación científica detrás de estas fotos.

Aunque ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, internautas han especulado - en los comentarios de la publicación- que en realidad podría ser una fila de drones, o globos meteorológicos, lo cual explicaría la coordinación entre todas las esferas. No obstante, otras personas aseguran que en realidad esto sería parte de una flotilla de ovnis (objetos no identificados), pero actualmente se desconoce con exactitud el origen de estas extrañas esferas.

¿Qué son las esferas plateadas que se vieron en Coahuila?

Así se veían las esferas desde la calle. Foto: X / Rafael Gaitán.

Hasta ahora, se desconoce qué son los extraños objetos que se vieron sobrevolando en el cielo de Coahuila. Sin embargo, las explicaciones más razonables sugieren que estos objetos en realidad serían globos meteorológicos, los cuales reflejan la luz del sol por su textura de color blanco o plateado, efecto por el cual se verían como se observa en el video. Sin embargo, otras personas aseguran que los globos meteorológicos no sobrevuelan las zonas en grupos de cinco, por lo que los internautas rechazan esta hipótesis.

"Esfera de mediciones del clima"; "Drones. Seguirán supervisando la zona. Digo, el planeta"; "Globos meteorológicos"; "Primero, eso no es un globo meteorológico. Dos, los globos meteorológicos que usan son de color blanco y de mayor tamaño. Tres, solo avientan uno, no varios. Cuatro, te apuesto que cerca de donde se tomo la foto NO hay un meteorológico".

¿Los ovnis son reales?

Autoridades no han explicado qué fue lo que pasó. Foto: X / Rafael Gaitán.

De acuerdo con el estudio de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Defensa (AARO, por sus siglas en inglés), realizado por el Pentágono de Estados Unidos, se han analizado las investigaciones del gobierno estadounidense - desde 1945 - sobre avistamientos reportados de fenómenos anómalos no identificados y concluyó que ninguno muestra evidencias de estar relacionado con vida inteligente extraterrestre. Por lo que las autoridades continúan asegurando que no hay evidencia de vida extraterrestre, ni de supuestas naves voladoras que sean un peligro para el planeta.

Sigue leyendo:

¿Qué pasó en la autopista México-Puebla la noche de hoy domingo 17 de noviembre?

Primera tormenta invernal dejará nevadas y clima de -10 grados en estos estados | MAPA