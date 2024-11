Ángel Fernando fue al Bosque de Chapultepec y desapareció tras ir al baño, fue hallado muerto

Familiares y amigos de Ángel Fernando Castillo Galicia confirmaron que el adolescente - de tan solo 17 años de edad - fue localizado sin vida este domingo 17 de noviembre. El joven, quien desapareció el pasado 15 de noviembre mientras paseaba con su novia Chapultepec, estuvo desaparecido por dos días, hasta que esta mañana fue localizado su cadáver.

De acuerdo con la denuncia compartida en redes sociales, cerca de las 13:00 horas, Ángel Fernando le dijo a su novia que iría al sanitario, pero después de eso ya no regresó. Su pareja se quedó esperándolo por horas, hasta que dio aviso a las autoridades y a sus familiares, quienes comenzaron a difundir las fotografías del joven con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo y dar con su paradero.

En redes sociales, amigos y seres queridos pidieron el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del menor: "es amigo y compañero de mi hijo, de la prepa 4 UNAM, estaba paseando con su novia en Chapul 1a sección desde las 13h, fue al baño y ya no regresó, ella se quedó con su celular y él con el de ella, pero ya no le entraban las llamadas, desde ese momento ya no sabemos nada de él", escribió en Facebook una mujer, quien aparentemente conocía al adolescente.

Un día después, en punto de las 10:00 horas, la Fiscalía de la Ciudad de México compartió la ficha de búsqueda del adolescente. Según la dependencia, la denuncia se recibió el día 16 de noviembre, pese a que la desaparición ocurrió un día antes. "Se activa Alerta Amber para localizar a un menor de 17 años de edad, de nombre Ángel Fernando Castillo Galicia, fue visto por última vez el día 15 de noviembre de 2024 en la colonia Bosques de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo", precisó la dependencia.

Ángel Fernando fue encontrado sin vida tras desaparecer en Chapultepec

Se activó una alerta para dar con el paradero del menor. Foto: Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La mañana de este 17 de noviembre, los seres queridos de Ángel Fernando informaron - a través de las redes sociales - que el joven ya había sido localizado sin vida, aunque no se reveló en que lugar ocurrió el hallazgo, ni las causas de su muerte: "amigos todos y todas infinitas gracias por su ayuda. Ya encontramos a Ángel Fernando Castillo Galicia, desafortunadamente sin vida", se lee en la publicación de Facebook, compartida por una usuaria identificada como Alee Celis

En el emotivo mensaje de despedida también se pide una oración por la madre del joven y para pedir por el descanso eterno de Ángel Fernando: "que todas sus oraciones se vuelquen en favor de Tania su mami, que en este momento necesitará todo el amor y consuelo del mundo. ¡Vuela alto Fer! Feliz regreso a la casa del señor".

Se desconoce si murió de causas naturales, o fue un hecho violento

El adolescente fue encontrado sin vida. Foto: Facebook / Liz Escalante.

Según la información de su ficha de búsqueda, Ángel Fernando era de complexión delgada, tez morena clara, frente mediana, boca mediana, cejas pobladas, ojos color café y cabello negro. De igual manera, el documento explica que el joven medía 1.68 metros de edad y al momento de su fallecimiento tenía 17 años. Hasta ahora, se desconocen las causas de muerte, por lo que no se sabe si el menor murió de causas naturales, o si se trató de un crimen violento.

