México abogó por Canadá para incluirlo en el T-MEC, asegura Sheinbaum tras declaraciones de Doug Ford

La presidenta Claudia Sheinbaum pardo enfatizó que México abogó por Canadá para incluirlo en el T-MEC ante amago de Estados Unidos, por lo que señaló que no tiene futuro la propuesta del primer ministro de Ontario, Doug Ford, de excluirlo del tratado comercial. Manifestó que México, Canadá y Estados Unidos se complementan, y no compiten.

“Es una propuesta que no tiene futuro. Recuerden que cuando se firmó el T-MEC, México abogó por Canadá, porque había en algún momento de la negociación la intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con México. Y en aquel momento México dijo no, somos tres países. Y se firmó nuevamente con tres países. Entonces, no tiene futuro esa propuesta”, recalcó.