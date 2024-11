Julieta Ramírez: "La Constitución no se puede aplicar a discreción de unos cuantos"

Julieta Ramírez, senadora de Morena, aseveró que "la Constitución no se puede aplicar a discreción de unos cuantos siempre que les parezcan adecuadas las reformas" en entrevista con Mario Maldonado para "Noticias de la Mañana" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Resaltó que no es fácil reformar la Constitución ya que "requiere un gran acuerdo nacional el que podamos meterle mano a la Constitución a diferencia de leyes secundarias", esto al hablar sobre la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group donde la mayoría de la ciudadanía avaló la reforma de supremacía constitucional propuesta en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Foto: El Heraldo de México

Detalló que básicamente lo que defendían era que una vez que se aprueban las reformas para que pueda ser una realidad no se sometan al escrutinio, ya que acusó que lo que pretendían los ministros es decir que ciertas partes de la reforma al Poder Judicial no se aplicarían y que ellos sostenían que el Poder Judicial no tenía esas facultades.

"Cuando me gustan las reformas digo que no se le puede meter mano a la Constitución", acusó Julieta Ramírez.

Foto: El Heraldo de México

Julieta Ramírez defiende a Rosario Piedra al frente de la CNDH

Luego de que el Senado avalara la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que al interior de la bancada había división pero que se llegó a un consenso, pero resaltó que ha sido muy bien evaluada y acusó que hay una campaña de desprestigió en su contra.

