Cancillería responde por críticas de embajador Ken Salazar a estrategia de seguridad en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su “extrañamiento” por las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano, y detalló que le envió una nota diplomática este miércoles 13 de noviembre.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores comunica que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, por las declaraciones realizadas por el embajador Ken Salazar durante la conferencia de prensa que tuvo lugar este miércoles 13 de noviembre”, detalló la dependencia encabezada por Juan Ramón de la Fuente, en un breve comunicado.

El contenido de la nota diplomático no se hizo público, más allá de que México “manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país”. Es la segunda nota diplomática que manda el Gobierno de México a la Embajada de Estados Unidos en cuatro meses.

La tarde de este miércoles, en la residencia de la Embajada estadounidense, Salazar aseguró que la “estrategia de abrazos, no balazos no funcionó” para garantizar seguridad a los mexicanos.

En un mensaje a medios, el embajador recomendó al Gobierno federal y a la Presidenta Claudia Sheinbaum terminar con la “austeridad republicana” y fortalecer la coordinación con gobiernos, fiscalías y países amigos, en lugar de “echarle la culpa a los Estados Unidos”. Asimismo, confió en que la estrategia de seguridad de la Presidenta Sheinbaum Pardo de resultados y no se niegue la realidad de la violencia.

“Lo primero son los recursos. Se tiene que invertir recurso en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad cómo se dice republicana, no va a trabajar para la seguridad el pueblo de México, se tiene que invertir y ya lo hizo (Claudia Sheinbaum) en la Ciudad de México con 13% de su presupuesto", dijo.

“La estrategia de 'abrazos, no balazos' no funcionó, la parte del concepto que tiene validez es el de la prevención. Pero eso son programas que apoyamos muchísimos (...) Echarle la culpa a los Estados Unidos, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad de México”, aseveró el diplomático.