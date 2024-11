Claudia Sheinbaum anuncia planes de justicia en favor de las mujeres indigenas artesanas

El gobierno federal está trabajando de la mano del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para la creación de planes de justicia que beneficien a las mujeres indígenas artesanas del país, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos trabajando con el INPI, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y todo el gobierno para poder construir los planes de justicia que todavía nos faltan. Y en esos planes de justicia tienen que estar las mujeres creadoras, las mujeres indígenas. Queremos que sean parte de estos planes de justicia desde su construcción y que puedan hacer realidad lo que hoy está en la letra de la Constitución”, enfatizó.

Asisten más de 500 mujeres indigenas

Durante el encuentro en Palacio Nacional con 500 mujeres artesanas de todo el país, la mandataria federal les propuso que el evento Original: Encuentro de Arte Textil Mexicano se realice cuatro veces, en vez de una, en Los Pinos, Ciudad de México.

Reunión con mujeres indígenas Foto: YT @claudiasheinbaum

Asimismo, resaltó que se va a trabajar con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) para que se vuelva una verdadera institución de comercialización.



“Entonces, en esta construcción de hacer realidad el segundo constitucional, lo que queremos es que nos ayude a que FONART sea una verdadera institución de comercialización de las artesanías y particularmente de los textiles. Que no se quede solamente en unos espacios, sino que realmente sea un espacio de comercialización. Con ello no solamente damos vida en todo el país a la riqueza cultural de México, a la grandeza cultural de México que se expresa en cada uno de los tejidos, de los hilos, de la belleza que hacen ustedes con sus hermosas manos, sino que también recuperamos la memoria histórica”, explicó.

Incluso la jefa del ejecutivo federal, reiteró: “Por primera vez están aquí en Palacio Nacional, porque cuando dije, cuando llegué al gobierno, no llego sola, llegamos todas, en verdad llegamos todas. Y el Palacio Nacional no es solo el lugar hoy de la gobernante de México, si no es el lugar del pueblo de México, y particularmente es su casa. Esta es la casa de las mujeres mexicanas y de las mujeres indígenas mexicanas”.

Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que México tiene una deuda histórica con las mujeres indígenas y artesanas del país, pues son las creadoras, artistas y productoras del arte más significativo para México.

Finalmente, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, enfatizó que las mujeres artesanas son el lazo más profundo y vivo que tiene el país “Hoy, alzan su voz con la fuerza y la dignidad de quienes han transformado desde su resistencia el rumbo de nuestro país. Hoy, las mujeres artesanas de todo México seguirán escribiendo la historia, porque como dice la presidenta, ¡llegamos todas!”, dijo.