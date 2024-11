"Abrazos no balazos no funcionó": Ken Salazar critica combate a la inseguridad en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que es necesaria la coordinación e inversión entre ambos países para atender el tema de inseguridad ya que la “austeridad republicana es lo que puede también hacer la seguridad hasta peor en México de lo que está” y “la realidad es que en el momento México no está seguro”.

Recalcó que la estrategia de “abrazos, no balazos, no funcionó”.

En conferencia de prensa en la residencia de la Embajada, confió en que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de resultados y se niegue la realidad de la violencia.

“Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, Culiacán, en los alrededores de Culiacán, las muertes que se ven donde quiera, pues hablar que no hay problema es negar la realidad (…) La realidad es que hay un problema muy grande en México y por eso el plan de la Presidenta Sheinbaum tiene que tener éxito”, advirtió.

Reprochó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la colaboración que ofreció el gobierno de Joe Biden, “el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano”.

Llamó a que se invierta en seguridad, se combata la corrupción en todos los niveles, además de fortalecer la colaboración con la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales.

El diplomático dijo que aún no se ha informado de los alcances de la Reforma al Poder Judicial.

Salazar dijo que Estados Unidos y México están alineados en materia de prevención con programas como Sembrando Vida “Dice la Presidenta Sheinbaum que la prevención y atender las causas es de muchísima importancia. En eso estamos muy en acuerdo”.

El embajador estadounidense dijo que el problema de la inseguridad en México es grave y no se puede echarle la culpa a su país, “es un problema muy grave de México y hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad de México".

Incluso, señaló que tras la detención del Ismael “El Mayo” Zambada, se cerró México,

“Cuando hubo la detención, las detenciones de Joaquín Guzmán tanto como de El Mayo, que ahí completamente se cerraron las puertas de la parte del gobierno de México, nunca, nunca, de la parte de los Estados Unidos", dijo.

Salazar también se refirió al encuentro esta mañana entre el presidente Joe Biden y el electo Donald Trump,

“Esta mañana entre el presidente Trump y el presidente Biden, puedo decir que es parte de la celebración de una democracia, sí debe de doler los que estamos en el equipo de presidente Biden que perdimos la elección, pero perder la elección no es decir ya no va a haber relación”, dijo.

“El presidente Biden con su nobleza, él prometió y lo está haciendo de tener una transición positiva. Esa es la oferta que le da al presidente electo Trump y eso seguirá de la parte de esta administración Biden, que vamos a estar trabajando con los que vienen después para asegurar que tengamos una transición positiva y buena para lo mejor del pueblo de los Estados Unidos, el mejor del pueblo de todo el mundo", comentó.

