Claudia Sheinbaum responde a Ken Salazar sobre detención del "Mayo": "el fin no justifica los medios"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien señaló que debería festejarse la detención de Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa el 25 de julio pasado.

En la Mañanera del Pueblo de este 30 de octubre, la mandataria enfatizó que no se trata de la aprehensión per se, sino cómo se hizo, pues las autoridades han señalado que no se le dio información al gobierno mexicano por parte de las autoridades estadounidenses.

Sheinbaum responde a embajador de EU

“Lo comentamos hoy en el Gabinete, ayer fue muy claro el Fiscal (...) y comentábamos que hay una frase: el fin no justifica los medios.

“Y en este artículo donde dice ´y la corte también puede modificar la Constitución o las reformas´, entonces parece que ellos van a tomar una decisión el martes, pero el asunto aquí es que dicen que la presidenta es una autoritaria, pero nosotros solo hacemos lo que dice la constitución”, manifestó.

En tanto, Sheinbaum Pardo indicó que la Corte solo puede decir que se realizaron mal ciertos procedimientos, “pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara, lo que dice es ´es hago una nueva propuesta de constitución´, ¿Entonces quiénes son los autoritarios?”.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo Federal indicó que cualquier ministro está en el derecho de renunciar o en su caso, puede postularse.

