La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO

Sobre la declaración del embajador estadounidense Ken Salazar, que afirmó que en México se debería celebrar la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, Sheinbaum Pardo dio: "No porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera como se detuvo y en general cuando no se respetan los derechos humanos y el Estado de Derecho y la soberanía, la manera como hacen las cosas también tienen fondo, no solo es el fin, entonces es parte de los que estamos planteando”.