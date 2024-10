Nueva beca, respuesta a Rafael Inclán y defensa de la Reforma al Poder Judicial, los temas de Claudia Sheinbaum en su conferencia del 4 de octubre

La mañana de este viernes 4 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República Mexicana, compareció ante distintos medios de comunicación desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional para ofrecer la que fue su tercera “Mañanera del Pueblo”, en la cual, se abordaron distintos temas de la agenda nacional, por lo que si te perdiste la conferencia en esta nota haremos un resumen de los tópicos más destacados y que estarán en el centro de la conversación:

Otorgarán apoyo de 8 mil pesos a familias de Guerrero y Oaxaca afectadas por el huracán John

Luego de un reporte detallado de los daños provocados por el huracán John, el cual, estuvo a cargo de Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, Claudia Sheinbaum anunció que se otorgará un apoyo de limpieza consistente en 8 mil pesos a las familias de Guerrero y Oaxaca que sufrieron afectaciones en sus viviendas tras el paso del huracán John.

Los alumnos de educación básica tendrán nueva beca en 2025

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció la creación de la Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez”, la cual beneficiará a todos los estudiantes de educación básica, se otorgará a partir de 2025, el apoyo será bimestral y se otorgarán 1,900 pesos a cada alumno, además, se entregarán 700 pesos más por estudiante adicional para todas las familias. Toda la información referente a este apoyo económico para estudiantes de educación básica estará disponible en el portal de las Becas Benito Juárez.

Mario Delgado, titular de la SEP, presentó la nueva Beca Universal "Rita Cetina Gutiérrez". Foto: Antonio Nava/EL HERALDO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum responde a Rafael Inclán tras llamarla “ama de casa”

Recientemente, el actor, Rafael Inclán, aseveró durante una entrevista que en la presidencia de la República Mexicana habría una “ama de casa” durante los próximos seis años, por lo que la titular del Poder Ejecutivo respondió de la siguiente forma:

“Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y de que siempre hay un hombre que tenemos detrás diciéndonos qué tenemos que hacer es de una cultura machista y eso se tiene que desterrar porque todos somos iguales, pero lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra de “ama de casa” como algo peyorativo y no, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo, todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar merecen todo nuestro reconocimiento, realizan un trabajo que nadie reconoce (…) parece un trabajo menor, pero los conminó a que realicen ese trabajo, tiene su complejidad”, manifestó la titular del Poder Ejecutivo.

La próxima conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum será el lunes 7 de octubre. Foto: Antonio Nava/EL HERALDO DE MÉXICO

La presidenta de la República Mexicana sale en defensa de la reforma al Poder Judicial

Debido a que los trabajadores del Poder Judicial se mantienen en paro de labores, Claudia Sheinbaum salió en defensa de la reforma recién publicada en la materia y aseguró que, las acciones de los magistrados y magistradas que encabezan este movimiento solo tiene como objetivo la defensa de sus privilegios, además, mencionó que, esta suspensión de labores está afectando la seguridad y la justicia.

Algunos otros temas de relevancia que abordó Claudia Sheinbaum durante la conferencia de este viernes 4 de octubre fueron la próxima firma de un acuerdo con productores y empresarios de distintos sectores para establecer que no se aumenten los precios de la canasta básica, además, adelantó que ya se está preparando un paquete económico que se presentará ante el Congreso en noviembre y para finalizar, reitero que México no intervendrá en el conflicto entre Israel y Líbano.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum desecha la posibilidad de una reforma fiscal para 2025

Claudia Sheinbaum defiende a las trabajadoras domésticas: "todas las mujeres dedicadas al hogar merecen reconocimiento"