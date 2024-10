Claudia Sheibaum arremete contra jueces por cobrar salario durante paro de labores: "afecta la seguridad y la paz"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum consideró que el paro de las y los jueces afecta la seguridad y la paz en el país. En la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal señaló que la Fiscalía General de la República solicita órdenes de aprehensión por delitos federales y no hay jueces que las mandaten por el paro del Poder Judicial.

“El paro del Poder Judicial de la Federación afecta la seguridad, ¿cómo si está en paro un juez se puede pedir una orden de aprehensión? porque ahora operan de emergencia para asuntos de detenciones en flagrancia, pero aparte de que están en paro cobran, afectan la seguridad y la paz del país, porque para detener un delincuente evidentemente la fiscalía tiene que hacer su trabajo, explicó.

Sheinbaum criticó a los jueces al iniciar un paro de labores sin pausar su salario

Claudia Sheibaum critica la decisión de los ministros

Claudia Sheinbaum criticó a las y los jueces en paro que siguen cobrando su salario a pesar de no trabajar y aseguró que las y los trabajadores del poder judicial de la federación no se verán afectados en sus derechos laborales. Aseguro que no existe sustento para el paro en el poder judicial ya que la reforma al poder judicial respeta los derechos de las y los trabajadores.

“Está bien que estén en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando?. Los jueces ganan muchos de ellos 130 mil pesos mensuales, siguen cobrando sus 130 mil mensuales pero están en paro, pero además no tienen razón de ser (el paro), bueno los jueces ellos y ellas van a ser electos, pero todos los trabajadores del Poder Judicial no hay sustento para el paro, porque todos sus derechos, sus salarios, sus prestaciones complementos del salario que tienen todos se van a conservar, no se les va a quitar absolutamente nada”, aseguró.

Por último, la mandataria explicó que el paro de labores no tiene fundamento debido a que los jueces mantendrán sus salarios, prestaciones y complementos de salario tras la Reforma Judicial, de modo que "no se les va a quitar absolutament nada". Por tal motivo, concluyó que no hay razones suficientes para continuar con el movimiento.

