Mi Beca para Empezar: ¿Cuánto recibieron los niños inscritos en el programa de la CDMX?

En su último día al frente de la jefatura de Gobierno, Martí Batres Guadarrama reforzó su compromiso con el acceso a la educación para todos los capitalinos al encabezar la entrega de tarjetas del Programa Social “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” a 15 mil beneficiarios.

Desde la plancha del Zócalo capitalino, el mandatario señaló que a través de este programa se busca reducir desigualdades y abonar al crecimiento profesional de los niños y adolescentes, por lo que celebró que haya un crecimiento en el monto otorgado.

Niños de educación básica reciben su tarjeta Mi Beca para empezar Foto: Especial

¿Cuánto recibieron los alumnos de la CDMX?

Asimismo, explicó que, a partir de este viernes, por cada niño que se esté inscrito a preescolar, se les van a recibir mil 570 pesos; por cada hijo en primaria, mil 750 pesos; y para secundaria se les van a depositar mil 830 pesos.

Adicionalmente, dentro de los siguientes cinco días se les van a depositar, para quienes están en la primaria, 600 pesos más por el mes de octubre de la beca “Mi Beca para Empezar”; y para quienes están en la secundaria, 650 pesos más, como parte de los apoyos económicos.

Cientos de alumnos asistieron a recibir su beca Foto: Especial

“Son programas y se han convertido en derechos, eso quiere decir que son para todas y para todos, a nadie se puede excluir. En la Ciudad de México no puede haber un niño que tenga beca y un niño que no tenga beca en el mismo salón de clases, no puede haber esa discriminación, no puede haber esa desigualdad, son para todos los programas sociales”, expuso.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad De México, Luciano Concheiro, recalcó que este programa es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la educación, ya que concreta el derecho humano que es el derecho a la educación.

Foto: Especial

Buscarán dar becas de 3 mil 900 pesos

Además, refrendó su compromiso con el sector al señalar que se va a trabajar de manera puntual en las cerca de tres mil 900 escuelas públicas de educación básica que hay en la capital para fortalecer la estrategia integral en la materia.

En su mensaje, el funcionario expresó su confianza en el crecimiento del sector al reconocer que con Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública, habrá una atención puntual a todos los proyectos.

