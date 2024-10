Martí Batres se despide del gobierno de la CDMX: "Me voy contento y satisfecho"

El jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció un plan de acciones por realizar en su último día al frente de la actual administración; asimismo, celebró la aprobación en el Congreso, el miércoles, de las iniciativas que envió, entre ellas la que pone tope a Airbnb para que sólo puedan rentarse la mitad del año.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local recordó que su compromiso fue trabajar hasta el último día de gobierno, que es el 4 de octubre, ya que al siguiente día inicia la administración de Clara Brugada.

Detalló que, como apoyo solidario a Acapulco, Guerrero, se enviarán seis vehículos para reforzar la atención por las afectaciones que dejó el huracán John.

Además, 20 mil estudiantes van a recibir o a incorporarse a los programas Beca de Bienestar para niñas y niños y de Útiles y Uniformes Escolares.

Además, va a entregar los cambios de uso de suelo a organizaciones de asistencia privada, se van a otorgar 300 escrituras a habitantes de Tlalpan, hará la entrega al Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón de un predio y la regularización, y se pondrán en marcha 50 autobuses eléctricos para RTP.

También se va a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos para la renta de las viviendas de redensificadas de la reconstrucción; la entrega de la Unidad Bonfil 67, una unidad de la reconstrucción, y, finalmente, propondrá al gobierno federal la incorporación de Demetrio Vallejo a la Rotonda de Personas Ilustres.

“Sólo me resta decir que es el más alto honor el que he tenido estar al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Para mí ha sido realmente una gran satisfacción y una oportunidad de contribuir a las transformaciones de la Ciudad de México. Es la más alta responsabilidad que he tenido hasta este momento, me voy muy contento, no, ahorita no, mañana a las 12 de la noche, porque por varias razones, pero subrayo una muy importante porque es muy poco tiempo, hicimos muchas cosas”, afirmó Batres Guadarrama.