Brugada felicita a Congreso CDMX por aprobar supremacía constitucional; ministros SCJN se están extralimitando

En la colonia Barrio Chico, alcaldía Álvaro Obregón previo al recorrido “CasaXCasa”, la mandataria capitalina, Clara Brugada, explicó que esta reforma impedirá que se impugne la Carta Magna. Y es que dejó en claro que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se “están extralimitando” en querer desconocer la Constitución, pues dijo “su función es defender la Constitución y declarar la invalidez de leyes o normas que se contrapongan al texto constitucional”.

“¿Qué es esto en el fondo? Es desconocer la voluntad expresada en las urnas el 2 de junio. El pueblo votó, eligió a sus cámaras de diputados y de senadores de la forma que el pueblo decidió y también en los congresos locales para constituir los congresos y también la constituyente permanente y ese poder reformador que tienen. No quieren respetar al poder legislativo, no quieren respetar la reforma a la Constitución y entonces se tuvo que poner de manera explícita en la Constitución que la Constitución no podrá ser impugnada”, puntualizó.