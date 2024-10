Monreal responde que renuncia de juzgadores es para que no pierdan sus privilegios

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respondió que la renuncia de más de 200 juzgadores es para que no pierdan sus privilegios correspondientes a sus cargos previo a la fecha que establece la ley.

A medios de comunicación dijo que, pese a las dimisiones, el Senado tendrá la decisión de si acepta o no estas renuncias de jueces y ministros y con la cual seguirán teniendo las prerrogativas de sus haberes, o privilegios, como seguros médicos, vehículos, auxiliares y servicios de seguridad.

“Respecto de la renuncia de ministros que era obvio, porque si no renuncian antes de la fecha que establece la constitución pueden no recibir los haberes cada ministro, es decir, la seguridad, los vehículos, las secretarias, los bienes que les proporciona la corte como auxiliares que duran toda la vida con ellos”, dijo.

Agregó que estos haberes no los recibirán los siguientes impartidores de justicia que contenderán en la elección popular de 2025 que establece la reforma al Poder Judicial de la Federación, entre estas prerrogativas también están recursos como gasolina y haberes de retiro.

“Si no lo hacen, entonces pudieran no tenerlos, eso es lo que hacen en el fondo y le corresponde al Senado aceptar la renuncia de ellos, y puede pasar que no la acepten y se quedarán sin estas prerrogativas”, dijo.