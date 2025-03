Perfumes bomba causan conmoción en Veracruz, las autoridades ya investigan

Autoridades del estado de Veracruz investigan al menos tres casos, que ocurrieron en lugares distintos, donde personas resultaron lesionadas luego de recibir paquetes con perfumes que explotaron al momento de intentar abrirlos.

En esta entidad se han reportado tres casos en menos de 15 días. Esto ocurrió en los municipios de Papantla y Coatzacoalcos, ubicados en las zonas norte y sur del estado, respectivamente.

Los perfumes fueron enviados por mensajería y en paquetes envueltos que estallaron cuando eran abiertos. El artefacto explotó en las manos de los clientes, ocasionándoles lesiones graves.

Se multiplican casos de perfumes explosivos

El primer caso se dio a conocer en el puerto de Coatzacoalcos, a finales del mes anterior, donde un hombre recibió un paquete en su domicilio pero éste explotó y le cercenó la mano. Además, durante el pasado fin de semana ocurrieron dos casos más en el municipio de Papantla, en la zona norte de la entidad, donde un hombre y una mujer sufrieron graves lesiones en las manos por el mismo motivo.

A raíz de estos hechos, el ayuntamiento de Papantla alertó a la población en general para que no reciban ningún tipo de regalo de personas desconocidas. El alcalde Celestino Pino manifestó que ya van tres regalos explosivos de los cuales dos causaron lesiones.

También difundió una circular donde describieron una caja de cartón blanca con la imagen de un perfume natural para alertar a la población y evitar que los paquetes sean abiertos. El alcalde de Papantla indicó que hubo una persona que recibió el regalo en la puerta de su casa, pero no lo abrió y eso permitió avanzar con las investigaciones en torno a este caso.

“Surgió ya encontrar cuál es el método, el procedimiento, gracias a un tercer dispositivo que llegó, también de manera de regalo a un domicilio, ya tuvieron la prudencia como ya tenían el antecedente, lo notificaron, y bueno, nos da la oportunidad de conocer físicamente el dispositivo”, enfatizó.

Autoridades investigan presuntos atentados

En conferencia de prensa, realizada en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, la gobernadora Rocío Nahle informó que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández, lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

La mandataria estatal también indicó que las conductas antisociales en jóvenes a menudo surgen por malas influencias y adicciones, por lo que no se descarta que estos casos estén relacionados con dichas situaciones.

La titular del Poder Ejecutivo en Veracruz enfatizó que se están tomando medidas al identificar a quienes están involucrados en estos casos, aunque aún no se reportan personas detenidas.

“Miren, desgraciadamente las conductas antisociales derivan muchas veces a nuestros jóvenes que han tomado conductas fuera de (lugar), que son adictos y se relacionan con personas no adecuadas.

“Cada tema se revisa, pero eso no es pretexto, nadie debe ser violentado, sea lo que sea, nadie debe ser violentado. Entonces, sí, hoy me lo comentaron, hoy me reportaron, ya se tienen las personas identificadas al que recibió el producto y a los que enviaron”, enfatizó.