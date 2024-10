Gerardo Rodríguez: Calderón hizo caso omiso en relación de Genaro García Luna con el crimen organizado

Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y columnista de El Heraldo de México, consideró que el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, hizo caso omiso en la relación que mantenía su secretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, con el crimen organizado durante su mandato de 2006 a 2012.

En entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de Heraldo Radio, Gerardo Rodríguez habló sobre la encuesta levantada por QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, en la que se le preguntó a la ciudadanía si el expresidente Felipe Calderón sabía de la relación del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el crimen organizado, por lo que debe ofrecer una disculpa pública a los mexicanos.

El también columnista del Heraldo de México señaló que en la política de alto nivel se dice que cuando un miembro de tu gabinete hace algún ilícito hay tres escenarios: No te diste cuenta, eres un encubridor o eres un cómplice.

Hay tres escenarios solamente, el primero que no te hayas dado cuenta, lo cual te convierte el adjetivo menos agresivo para estas horas del día es que eres un tonto, no o un estúpido por decirlo menos la el segundo es que eres que eres un encubridor no lo cual te convierte el tercer escenario que eres un cómplice que estuviste coludido yo en lo personal descarto el primer elemento", opinó Gerardo Rodríguez.