Abuso de poder de docente arruina amor de niño por la escuela: Así la historia de Fernandito

Fernandito cursa el tercer grado en la Primaria Federal Moctezuma, ubicada en la colonia San Felipe al oriente de la ciudad de Torreón.

Con apenas ocho años, si hay algo que le encanta en la vida es asistir a la escuela. Su gusto llega al grado de molestarse o sentirse triste cuando por alguna causa de fuerza mayor tiene que ausentarse de clases.

Sin embargo, este ánimo de disposición plena para aprender y alcanzar su sueño de estudiar ciencia y astronomía se derrumbó hace unos días. En tan solo un instante. Justo aquella jornada en que un maestro de nombre Jesús lo reprendió alzando la voz, recriminándole el hecho de que su mamá hubiera asistido a la escuela a la hora del recreo.

“Mi mamá estaba en la puerta y le pedí permiso al maestro para salir. Pero el maestro me dijo gritando que ya no quería ver a nuestras mamás a la hora del recreo. Salí del salón y llegué hasta donde estaba. Iba muy asustado, se me pusieron las manos frías y lloré porque sí tenía mucho miedo”, cuenta Fernandito al recordar el día en que el maestro lo reprendió.

Para la señora Paty, fue una situación muy difícil de afrontar porque no entendía en ese momento el motivo por el que a su niño lo dejaron sin recreo, y por qué se encontraba tan asustado.

“Mi niño se había quedado sin recreo junto con su equipo al no terminar a tiempo un trabajo de clase. Y al encontrarnos en la entrada me pidió que lo sacara de la escuela. Lloraba y lloraba, traía las manos frías y le temblaban. ‘Es que el maestro me gritó en el salón’, me dijo hasta que se tranquilizó un poco y pudo hablar”.