Quinceañera es asesinada a balazos por su padrastro, le reclamaba por querer salir de su casa

Una adolescente, de tan solo 15 años de edad, fue asesinada a balazos la madrugada del sábado 26 de octubre, esto luego de que tuviera una presunta discusión con su padrastro. El crimen ocurrió en la ciudad de Santander, en Colombia y ha causado conmoción entre los habitantes del país, quienes han alzado la voz para exigir justicia y pedir que el feminicidio no quede impune. Cabe mencionar que el sospechoso escapó y actualmente se encuentra prófugo.

Según información preliminar el asesinato ocurrió luego de que la menor no llegó a su domicilio la noche del viernes. Aparentemente, la adolescente habría pasado la noche en casa de otros familiares, no obstante, al regresar a su casa fue confrontada por la pareja de su madre, quien entre reclamos terminó asesinándola a balazos. Hasta ahora, las causas que ocasionaron la agresión son desconocidas, pero se sabe que el crimen ocurrió tras una pelea verbal.

La adolescente fue asesinada a balazos en su casa

La menor fue atacada a balazos. Foto: archivo.

En entrevista con el diario Semana, Carlos Morales, alcalde de Landázuri confirmó que el feminicidio ocurrió después de que la menor regresó a su casa e informó que pretendía volver a salir de su domicilio: "se disponía a sacar unos elementos, una ropa de su casa, se había quedado en la casa de otra familia. Nosotros, como alcaldía, ni la comisaría, teníamos conocimiento de que hubiese algún tipo de inconveniente", dijo el mandatario.

Añadió que fue en el momento en que se desplazaba de una casa a la otra, cuando la menor recibió un impacto con un arma de fuego. En cuanto al sospechoso, el padrastro de la pequeña, Morales informó que la policía no tiene reportes de que el hombre fuera violento, o de que la adolescente viviera violencia intrafamiliar: "no tenemos conocimiento de algún tipo de abuso. Indagamos en la Comisaría de la Familia, indagamos en la Inspección de Policía, en la Personería Municipal, porque a veces las personas se acercan también a la personería, en la Policía, en ningún sitio, había registro de algún tipo de violencia o acto que afectara el desarrollo normal de la vida de la menor".

Buscan al padrastro de la adolescente

La policía busca al agresor. Foto: archivo.

Sin embargo, el alcalde confirmó que las primeras indagatorias sugieren que el padrastro de la menor sería quien la habría asesinado tras una discusión: "todo apunta que el presunto asesino es el padrastro porque hoy en día están viviendo con la madre de la menor. Viven en una casa de habitación y el padrastro no aparece. Entonces, cuando hay un hecho de este tipo y la persona no aparece, apunta que por lo menos debería estar atento a lo que sucedió y si no está, pues lo que estamos haciendo es mirando cómo buscamos información y el paradero del señor", dijo.

El feminicidio ha causado indignación entre los habitantes del país, quienes exigen que las autoridades arresten al sospechoso y esclarezcan las causas que provocaron la muerte de la menor. Hasta ahora, el padrastro de la pequeña permanece prófugo de la justicia y no se ha investigado a la madre de la adolescente. Se espera que en los próximos días se de a conocer más información del caso.

