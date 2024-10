Los usuarios de las redes sociales ya cuentan con acceso a la Inteligencia Artificial de Meta, donde la gente puede realizar cualquier tipo de pregunta que junto con las respuestas, se van almacenando en la memoria de Meta IA, para seguir creciendo su capacidad de información para aquellos que busquen saciar su sed de conocimiento.

Al ser de dominio público, Meta IA tiene almacenada información de preguntas que le han realizado, y sin importar el perfil de las personas que lo utilizan, tiene una amplia variedad de datos, entre ellas, de personas con tendencias psicópatas de las que recopiló información de los que suelen o podría preguntar de acuerdo con la herramienta de Inteligencia Artificial.

Meta IA indentificó posibles temas que preguntan las personas con tendencias psicópatas. Foto: Archivo

¿Qué es lo que más preguntan los psicópatas a Meta AI?

De acuerdo con Meta IA, la consultarse lo que más preguntan los psicópatas, la herramienta respondió que como todas las personas con otras condiciones psicológicas, pueden tener áreas de interés variadas, pero con base en las características comunes asociadas con el trastorno de personalidad antisocial (TPA) o psicopatía, incluyen:

Control y manipulación: Tácticas para influir en los demás. Estrategias de comunicación efectiva: Para lograr sus objetivos. Análisis de comportamiento humano: Para comprender y predecir acciones ajenas. Técnicas de persuasión y manipulación. Historias y casos de figuras históricas o contemporáneas con características psicopáticas. Información sobre criminología y comportamiento delictivo. Estrategias para evadir detección o castigo. Desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Cómo gestionar emociones y relaciones. Información sobre trastornos psicológicos y neurológicos.

Sin embargo, Meta IA afirmó que es crucial destacar que: la psicopatía es un trastorno complejo que requiere evaluación profesional, no todos los individuos con intereses en estas áreas son psicópatas. Y agregó que la información buscada puede ser con fines de autoconocimiento, curiosidad intelectual o otras razones legítimas.

¿Qué color usan los psicópatas y cómo visten?

Según Meta, no hay un color específico asociado exclusivamente con los psicópatas. Sin embargo, en el contexto de la teoría de los colores y la personalidad, algunos estudios sugieren que las personas con tendencias psicopáticas pueden preferir colores que reflejen su personalidad, como:

Negro: Asociado con poder, control y misterio.

Gris: Neutro, puede reflejar falta de emociones.

Azul oscuro: Puede simbolizar dominio y manipulación.

Rojo: Asociado con energía, agresividad y control.

La Inteligencia Artificial de Meta dijo que en el contexto de la moda y el estilo, algunos psicópatas pueden preferir:

Ropa oscura y minimalista. Accesorios que proyecten poder y control. Estilos que inspiren respeto o intimidación.

No obstante, destacó que dichas preferencias no son exclusivas de psicópatas y precisó que la personalidad es compleja y no se define sólo por colores.

