La verdad sobre la historia de un hombre que violó a dos sujetos que intentaron robar su casa

El pasado 21 de octubre se hizo viral una publicación de X en la que se aseguraba que un par de ladrones se metieron a robar a una casa de Miami, Florida, sin embargo, el atraco no terminó como esperaban pues se aseguraba que fueron descubiertos por el dueño de la propiedad, un sujeto de casi dos metros de altura y un peso de 140 kilos, quien luego de someter a los hampones los mantuvo secuestrados por un total de cinco días y se sostenía que durante este lapso los abusó sexualmente en múltiples ocasiones y como era de esperarse, la historia se hizo viral, no obstante, todo se trata de una noticia falsa, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

Como se dijo antes, esta supuesta historia ocurrió en Miami, Florida y se aseguraba que el dueño de la propiedad se llamada Harry Harrington, quien era mejor conocido como “El hombre lobo” debido a que tenía bello en prácticamente todo su cuerpo, además, se decía que era un conocido depredador sexual gay y que incluso había pasado varios años en prisión precisamente por haber cometido distintas agresiones sexuales, lo cual, desconocían los ladrones que intentaron robar en su propiedad.

Este es el post que se hizo viral en plataformas digitales. Foto: X: @eveoscar

En la referida historia se aseguraba que los ladrones se llamaban Garfield Morgan (54 años) y Kim Gorton (36 años), quienes luego de ser sometidos por su “víctima” cambiaron de roles pues “El Hombre Lobo” los habría abusado sexualmente en múltiples ocasiones, además, se decía que fueron vecinos de la zona quienes dieron aviso a las autoridades pues los gritos de auxilio no cesaron durante los cinco días que estuvieron atrapados.

Cabe mencionar que, en la referida historia se aseguraba que la policía rescató a los ladrones y que “El Hombre Lobo” había sido detenido, sin embargo, no se especificaba cuál fue la resolución de las autoridades, no obstante, el relato tuvo un gran impacto.

Así lucía el sujeto que supuestamente abusó sexualmente de dos sujetos que se metieron a su casa a robar. Foto: Especial

¿Cuál es la verdad detrás de la historia de un hombre que violó a dos sujetos que intentaron robar su casa?

Los primeros registros de esta historia que hay en internet datan de octubre del 2016 y en ellos se hacía referencia a una publicación de la versión impresa del Sunday Sport, un conocido tabloide británico que publica sátira y contenido explícito para caballeros, sin embargo, no hay una versión digital de la publicación original.

Por otra parte, es necesario mencionar que el portal www.snopes.com se encargó de investigar la verdad de esta historia y gracias a su investigación se pudo saber que la imagen del supuesto depredador sexual gay circula en la red desde el 2009, no obstante, se desconoce la identidad del enorme sujeto, por otra parte, lo que sí se pudo rastrear fueron las imágenes de los supuestos ladrones abusados sexualmente, pues ambos retratos corresponden a un par de sujetos estadounidenses detenidos a principios de 2004 en hechos distintos por conductas sexuales inapropiadas contra menores.

Esta historia se ha hecho viral en más de una ocasión, sin embargo, es falsa. Foto: Especial

Cabe mencionar que, no hay información disponible en cuanto al autor del artículo, sin embargo, se pudo confirmar que es falso pues los hechos que describe nunca ocurrieron, no obstante, lo que es una realidad es que desde el 2016 el relato se ha hecho viral de forma recurrente pues siempre hay internautas que al encontrarse con la historia la dan por cierta, por lo que es probable que esta no sea la última vez que este caso falso tome relevancia en plataformas digitales.

Sigue leyendo:

VIDEO: el trágico momento en que un policía abate a un hombre acusado de robar un automóvil

"Intento arrancarme la cara", condenan a un hombre por atacar a mordidas a joven en autobús